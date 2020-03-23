На час карантину українцям дозволили не платити відсоток за іпотекою

В Україні на період введення карантину громадяни можуть не платити за іпотечними кредитами.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Клієнти банків під час карантину можуть призупинити виплату платежів за іпотечними кредитами, і фінустанови не повинні в такому разі стягувати з них заставу. Про це банки також мають повідомити клієнтам", – йдеться у зверненні НБУ.

ubr.ua

Там також нагадують, банкам заборонено штрафувати своїх клієнтів за несвоєчасну сплату споживчих кредитів, підвищувати процентні ставки за такими позиками або вдаватися до інших подібних заходів. Про це фінустанови зобов'язані проінформувати своїх позичальників.

Як писав OBOZREVATEL, у Мін'юсті повідомляли, що в Україні на час карантину і протягом 30 днів після нього державні виконавці не виселятимуть людей за борги з комуналки та не стягуватимуть іпотечні заборгованості.

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