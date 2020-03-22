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22 березня • оновлено в 11:37
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На час карантину "ДТЕК Енерго" переводить ТЕС на ізольований режим роботи

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У зв'язку з введенням карантину в Україні "ДТЕК Енерго" переводить підприємства генерації на спеціальний графік роботи. Частина персоналу для забезпечення безперервного виробництва електроенергії перейде на роботу в режимі суворої ізоляції. Про це повідомляє РБК-Україна.

"Це забезпечить стабільну роботу стратегічних підприємств країни і дозволить мінімізувати поширення інфекції. Для співробітників будуть створені всі необхідні соціально-побутові умови для комфортної роботи і відпочинку на території підприємств", - повідомили в прес-службі компанії.

Зокрема, в "ДТЕК-Енерго" відзначили, що співробітники будуть забезпечені повноцінним триразовим харчуванням і необхідним медичним супроводом за рахунок компанії. При цьому команди енергетиків, які будуть перебувати на підприємствах, формувалися в добровільному порядку.

"Пандемія коронавірусу - серйозний виклик для нашої компанії і всієї країни. Ми розуміємо, що ТЕС - це підприємства критичної інфраструктури, які повинні завжди працювати. Електроенергія - це продукт першої необхідності, нарівні з водою і хлібом. Тому ми вивчили успішний досвід Китаю по ізоляції підприємств у період карантину та прийняли рішення за таким же принципом ізолювати частину персоналу і на наших ТЕС. Таким чином ми зможемо знизити ризики поширення інфекції в регіоні і одночасно забезпечити надійність роботи енергосистеми України", - заявив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Дмитро Сахарук.

Інші співробітники ТЕС будуть працювати у віддаленому режимі, частина співробітників буде перебувати в простої.

На шахтах "ДТЕК Енерго" і машинобудівних заводах Corum (частина компанії) персонал також частково переведений на віддалений режим роботи. Для співробітників, які забезпечують виробничі процеси, компанія організовує візуальний контроль і вимір температури на прохідних і на робочих місцях. Також введено посилений режим прибирання та дезінфекції у приміщеннях і на території, постійно чергують лікарі та медичний персонал. Підрядники і водії робочих автобусів будуть виконувати додаткову дезінфекцію своїх транспортних засобів.

В "ДТЕК Енерго" уважно стежать за розвитком подій і коректують роботу відповідно до вимог влади, рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України та Всесвітньої організації охорони здоров'я.

ДТЕК - найбільший приватний інвестор в енергетику України. Група розвиває бізнеси з видобутку природного газу і вугілля, відновлюваної та теплової генерації електроенергії, розподілу електроенергії електромережами, постачання електроенергії клієнтам, впровадження енергоефективних рішень, зарядки електромобілів.

"ДТЕК Енерго" забезпечує замкнений цикл виробництва електроенергії з вугілля. Встановлена потужність у генерації електроенергії - 13,5 ГВт. У вуглевидобутку створений повний виробничий цикл: видобуток і збагачення вугілля, сервісне обслуговування шахтного устаткування.

У 2018 році капітальні вкладення в ДТЕК склали 20 млрд грн, податкові відрахування - 27 млрд грн. У ДТЕК працюють 80 тис. співробітників. 100% компанії належить SCM Limited. Кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов.

Нагадаємо, 20 березня в Києві оголосили надзвичайну ситуацію у зв'язку з поширенням коронавірусу. Трохи пізніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заговорив про можливість введення надзвичайного стану для боротьби з поширенням COVID-19. 21 березня можливість введення надзвичайного стану обговорювалася на скликаному Зеленським засіданні РНБО.

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Теми
енергосистема України Карантин в Україні Коронавірус
Теги
карантин ДТЕК
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