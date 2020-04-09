На боротьбу з коронавірусом витратили $8 трлн – МВФ

Наслідки впливу коронавірусу на світову економіку будуть катастрофічні, тому багато країн змушені скоординувати зусилля: бюджетні заходи, прийняті всіма державами світу з моменту початку кризи, оцінюються сумарно у $8 трлн.

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Про це заявила директор-розпорядник фонду Крісталіна Георгієва в онлайн-зустрічі МВФ і Світового банку.

"Ми як і раніше маємо справу з екстраординарною невизначеністю щодо глибини і тривалості кризи. Однак вже зараз зрозуміло, що у 2020 році темпи зростання глобальної економіки стануть різко негативними, що буде відображено у нашому World Economic Outlook на наступному тижні. Фактично ми очікуємо найсильніших економічних потрясінь з моменту Великої депресії", - сказала вона.

Ілюстрація

Як зазначила Георгієва, ще три місяці тому МВФ прогнозував, що в більш ніж 160 країнах у 2020 році дохід на душу населення зросте. Зараз у Фонді вважають, що в більш ніж 170 країнах буде зафіксовано падіння. Глава МВФ відзначила, що в результаті кризи постраждають як розвинені, так і країни, що розвиваються.

"Ця криза не знає кордонів. Всім боляче", - заявила вона, додавши, що якщо пандемія піде на спад у другому півріччі цього року, це дозволить поступово згорнути обмежувальні заходи. В такому випадку у 2021 році світову економіку чекає часткове відновлення.

Георгієва також підкреслила на невизначеність навколо прогнозу: він може бути погіршений у залежності від безлічі різних факторів, включаючи тривалість пандемії. Вона заявила, що за останні два місяці портфельні інвестори вивели з ринків, що розвиваються близько $100 млрд - більш ніж у три рази більше, ніж за такий же період фінансової кризи 2008 року. При цьому країни-експортери сировини зіткнулися з "подвійним ударом", бо ціни на сировинні товари знижуються. Крім того, обсяги грошових переказів мігрантів, як очікується, скоротяться.

"Обнадійлива новина полягає в тому, що всі уряди приступили до дій, і, дійсно, була досягнута значна координація", - заявила Георгієва.

Вона додала, що бюджетні заходи, прийняті всіма державами світу з моменту початку кризи, МВФ оцінює сумарно у $8 трлн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний валютний фонд готовий виділити $ 1трлн на подолання фінансової кризи, викликаної пандемією коронавірусу.

Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch очікують у 2020 році падіння світового ВВП на 1,9% через епідемію коронавірусу, при цьому під ударом головним чином виявляться робочі місця і ділова активність.

У прогнозі Saxo Bank йшлося, що нинішній рік буде втрачений для світової економіки через потужний удару по попиту, пропозиції і обвалу на ринку нафти.

У свою чергу радник президента України, економіст Олег Устенко вважає, що криза у світовій економіці була неминучою – незалежно, почався б вона з пандемії коронавірусу або без неї.

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