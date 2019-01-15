На біткоїн чекає швидкий обвал: аналітик спрогнозував курс криптовалют

Курс біткоїна вже найближчим часом опуститься до $3400 (зниження майже на $200), Ethereum – до $115, XRP – до $0,3, а Litecoin – до $28-29.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучили аналітики Forex Club. "Ринок криптовалют продовжує свій спадний рух на тлі несприятливих новин. Інвестори стурбовані тим, що китайський майнінговий гігант Bitmain призупинив свою діяльність із видобутку криптовалют на фермі в американському Техасі.

Раніше компанія збиралася інвестувати в проект $500 млн і створити там більше 400 робочих місць", – прогнозує аналітик.

Крім того, уряд Малайзії не може визначитися зі статусом криптовалют у країні. Як відзначають аналітики, біткоїн подешевшав на 1,95%, Ethereum знизився на 5,17%. Курс XRP за добу втратив 3,02% –до $0,32, незважаючи на повідомлення про те, що європейський Ексімбанк незабаром почне використовувати XRP для міжнародних платежів. Litecoin подешевшав на 5,88% – до $30,4, при капіталізації $1,9 млрд.

Довідка:

Криптовалюта - віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країнами світу.

Біткоїн - найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (період світової фінансової кризи)

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер упевнений, що курс біткоїну досягне $250 тис. до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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