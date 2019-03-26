На біткоїн чекає різке падіння: аналітик назвав курс

Ринок криптовалют найближчим часом продовжить знижуватися – курс біткоїна може впасти до 3900 доларів.

Одночасно з цим Ethereum – може подешевшати до 134 доларів, повідомили OBOZREVATEL аналітики крипторинку. Згідно з прогнозами, Ripple і Litecoin також очікує падіння вартості до 0,29 і 58 доларів відповідно.

При цьому, напередодні курс біткоїна почав коригуватися після зниження. Середня ринкова вартість валюти в понеділок, 25 березня, зросла на 0,2%, до позначки в 4030 доларів.

За словами експертів, на настрої інвесторів впливає новина про те, що у В'єтнамі незабаром може з'явитися криптовалютна біржа.

Раніше вартість біткоїна обвалилася до мінімальної із жовтня 2017 року. Відтоді популярна криптовалюта втратила ще приблизно 1000 доларів. Із незначними відхиленнями курс найпопулярнішої криптовалюти планомірно знижувався із початку 2018-го, поки не досяг психологічної для ринку позначки – річного мінімуму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер упевнений, що курс досягне 250 тисяч доларів до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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