На 70% дорожче: в Україні масово підвищили тарифи на опалення

В Україні ще до рішення про підвищення ціни на газ в десятках міст за рішенням місцевої влади значно підвищили тарифи на опалення. Подорожчання склало від 12% до понад 70%.

Про це повідомляє прес-служба Національної комісії в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Так, в Слов'янську (Донецька область) вартість опалення зросла на 70,3%, в Івано-Франківську - 41%, Сумах - 19,2%, Тернівці (Дніпропетровська область) - 57,1%, Кропивницького - на 27,9%

"Така ситуація найбільш виражена в окремих населених пунктах Київської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Полтавської областей, а також у містах Луцьку, Житомирі, Івано-Франківську та Тернополі", - відзначають в комісії.

До слова, НКРЕКП передала повноваження встановлювати тариф на опалення підприємствам, які генерують менше 170 тис. Гкал або транспортують і постачають менше 145 тис. Гкал місцевої влади. Міська влада, незважаючи на обіцянки знизити ціни, взяли рішення підвищувати тарифи на тепло ще до того, як Кабмін підвищив тариф на газ.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів під час позачергового засідання Кабміну 19 жовтня одноголосно прийняв рішення підвищити тариф на газ на 23,5% . Головна причина - наполеглива рекомендація з боку МВФ. Без подорожчання газу Україна б не отримала черговий кредитний транш і не змогла б обслуговувати держборг.