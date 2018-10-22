Подорожчає опалення і гаряча вода: скільки українці заплатять за комуналку

В Україні з 1 листопада тариф на газ зросте на 23,5% — до 8,5 грн/куб, водночас опалення і гаряча вода подорожчають на 14-16,5%. У результаті загальна сума в платіжках за комунальні послуги може зрости приблизно на 600 грн.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. Так, сім'я із трьох осіб у столичній квартирі площею 60 кв. м загалом із 1 грудня може заплатити за комуналку на 603,1 грн більше. Платіжки за газ (з розрахунку на трьох осіб) додадуть 16,3 грн, гаряча вода — 58,8 грн, опалення — 528 грн. Решта тарифів (холодна вода, електроенергія, утримання будинку та прибудинкової території) найближчим часом суттєво не зміняться.

Як можуть подорожчати гаряча вода і тепло в столиці з 1 грудня:

Гаряча вода: з 80,6 до 92,6 грн за куб.

Опалення: із 58,4 до 67,2 грн за квадрат.

Якщо виявиться, що нові витрати — вищі 15% сукупного доходу сім'ї, то варто звернутися до органів соцзахисту. Кабінет міністрів обіцяє дати субсидію усім, хто її потребує. На наступний рік на "комунальні знижки" планують витратити 55 млрд грн. Правда, варто враховувати, що за новими правилами, якщо в сім'ї є безробітний, який не зареєстрований у Центрі зайнятості, субсидію можна буде отримати тільки за рішенням спеціальної комісії. Їй доведеться доводити, що член сім'ї не працює із поважних причин, а допомога дійсно потрібна. Для тих, хто користується субсидією, суми в платіжках не зміняться.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів під час позачергового засідання Кабміну 19 жовтня одноголосно прийняв рішення підвищити тариф на газ на 23,5%. Головна причина — наполеглива рекомендація із боку МВФ. Без подорожчання газу Україна б не отримала черговий кредитний транш і не змогла б обслуговувати держборг.