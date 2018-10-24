На 600 гривень більше: як в Україні перерахують пенсії

В Україні з наступного року буде діяти нова система перерахунку пенсій. Наприклад, за вдвічі вищої, ніж чередня, зарплати і з 35 роками стажу — надбавка може становити до 600 грн.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. Для прикладу розрахуємо, яку пенсію може отримувати українець із середньою заробітною платою, який вийшов у цьому році на заслужений відпочинок. Так, під час розрахунку, середню зарплату за два роки (5,4 тис. грн) у формулі повинні помножити на стаж, 1% і коефіцієнт заробітку (за середньої зарплати він становитиме одиницю). Із 35 роками стажу, пенсія становитиме до 1,8 тис. грн.

Під час перерахунку співробітники Пенсійного фонду підвищать середню зарплату 5,4 тис. на 50% середньої інфляції і 50% від зростання зарплат на три роки. До прикладу, інфляція в Україні буде на рівні 10%, а середнє зростання заробітних плат становитиме 18%. У такому випадку зарплату в формулі збільшать на 14% (10%/2 + 18%/2) — до 6,1 тис. грн. Тоді як загальний розмір пенсії після перерахунку становитиме 2,1 тис. грн. Тобто надбавка буде майже 300 грн. Для порівняння, цьогорік пенсії українців підвищували двічі, й обидва рази збільшення становило лише до 60 грн.

Якщо пенсіонер, який виходив на пенсію за тими ж правилами (у 2018 році з 35 роками стажу) мав зарплату удвічі вищу, ніж середня, то на цей момент його пенсія може становити 3,7 тис. грн, а після перерахунку — 4,3 тис. У такому випадку надбавка буде на рівні 600 грн.

Нагадаємо: раніше OBOZREVATEL писав, що, згідно з проектом бюджету, кожен українець у 2019-му своїми податками віддасть на фінансування дефіциту Пенсійного фонду майже 4 тис. грн. Загальний дефіцит становитиме 166 млрд грн.