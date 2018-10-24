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На 600 гривень більше: як в Україні перерахують пенсії

28.3тЧитати матеріал російською

В Україні з наступного року буде діяти нова система перерахунку пенсій. Наприклад, за вдвічі вищої, ніж чередня, зарплати і з 35 роками стажу — надбавка може становити до 600 грн.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. Для прикладу розрахуємо, яку пенсію може отримувати українець із середньою заробітною платою, який вийшов у цьому році на заслужений відпочинок. Так, під час розрахунку, середню зарплату за два роки (5,4 тис. грн) у формулі повинні помножити на стаж, 1% і коефіцієнт заробітку (за середньої зарплати він становитиме одиницю). Із 35 роками стажу, пенсія становитиме до 1,8 тис. грн.

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Під час перерахунку співробітники Пенсійного фонду підвищать середню зарплату 5,4 тис. на 50% середньої інфляції і 50% від зростання зарплат на три роки. До прикладу, інфляція в Україні буде на рівні 10%, а середнє зростання заробітних плат становитиме 18%. У такому випадку зарплату в формулі збільшать на 14% (10%/2 + 18%/2) — до 6,1 тис. грн. Тоді як загальний розмір пенсії після перерахунку становитиме 2,1 тис. грн. Тобто надбавка буде майже 300 грн. Для порівняння, цьогорік пенсії українців підвищували двічі, й обидва рази збільшення становило лише до 60 грн.

Якщо пенсіонер, який виходив на пенсію за тими ж правилами (у 2018 році з 35 роками стажу) мав зарплату удвічі вищу, ніж середня, то на цей момент його пенсія може становити 3,7 тис. грн, а після перерахунку — 4,3 тис. У такому випадку надбавка буде на рівні 600 грн.

Нагадаємо: раніше OBOZREVATEL писав, що, згідно з проектом бюджету, кожен українець у 2019-му своїми податками віддасть на фінансування дефіциту Пенсійного фонду майже 4 тис. грн. Загальний дефіцит становитиме 166 млрд грн.

Читайте всі новини по темі "Пенсія в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Об'єкти
пенсіїпідвищення пенсій
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Повышение пенсий на 600 гривен, повышение коммуналки на 600 гривен, совпадение, не думаю.
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
Вот такое повышение Украинцам от горет руководителей, брехунов, жидов и воров Украины Порошенка и Гройсмана, Голосуйте за Порошенка!!!!!!!!!!!!!!
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
голытьба...тьфу...страна идиотов...прыгайте больше...нам на радость
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Ски Андрей
Ски Андрей
Andreevski Andrey, фуфелок ты думаешь у нас нет знакомых или родни в срашке?ошибаешься! и живёте вы далеко не лучше!так что не гавкай свинособака,марш в стоило!
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