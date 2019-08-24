На 3 млрд на місяць: в Україні поліція викрила хитру "сигаретну" схему

Департамент захисту економіки Національної поліції викрив схему ухилення від сплати 5% акцизного податку на тютюнові вироби.

Як повідомляє прес-служба МВС, збитки від несплати акцизу для державного бюджету становили понад 3 млрд грн щомісяця.

Як з'ясували правоохоронці, підприємства, які продавали оптом тютюнові вироби, в бухобліку не відображали більшу частину проданої за готівку продукції. При цьому вони вказували у звітності номенклатуру інших товарних груп. Це дозволяє не платити 5% ставку акцизного збору.

"З метою подальшої роботи в напрямку вирішення проблеми контрабанди і контрафакту на тютюновому ринку працівниками Департаменту захисту економіки на рахунки 52 підприємств накладено арешти, загальна сума понад один мільярд гривень", – повідомили у прес-службі.

"Тіньовий" оборот грошових коштів допомагали легалізувати "конвертаційні центри". Останні також за винагороду у вигляді 2-3% купували у реальних підприємств обсяги документально сформованих сум податкового кредиту з ПДВ.

За даними Нацполіції, через ці "тіньові схеми" держбюджет щомісяця недоотримував податків на суму майже 700 млн грн в частині акцизного збору, а також близько 2,5 млрд гривень в частині ПДВ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Євген Плинський заявив, що Україна стала для Європейського Союзу головною тютюновою проблемою. У 2014 році в ЄС з України завезли близько 500 млн сигарет. Через два роки контрабанда досягла 5,8 млрд сигарет.

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