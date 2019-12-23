На 2 тисячі щорічно: Милованов пообіцяв різке зростання зарплат українців

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що уряд планує підвищувати зарплати українців щонайменше на 2 тисячі гривень у рік.

"Наше завдання скоротити безробіття до 5 відсотків, а зарплати підвищувати хоча б на 2 тисячі гривень в рік", – наголосив Милованов у понеділок, 23 грудня, на харківському заводі "Турбоатом". Про це повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку.

Водночас, за його словами, річне зростання цін має бути не вище 5 відсотків.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробило кілька сценаріїв зростання зарплат в Україні – базовий і оптимістичний. Якщо в базовому прогнозі на 2022 рік закладена середня зарплата у розмірі 16 тисяч гривень, то в оптимістичному може бути до 18 тисяч гривень.

У базовому прогнозі Мінекономіки закладені такі розміри середньої зарплати в Україні на наступні три роки:

12 497 гривень у 2020 році;

14 187 гривень у 2021 році;

16 047 гривень у 2022 році.

Водночас мінімальна зарплата в 2020 році складе 4723 гривні. Таким чином, мінімалку підвищать всього на 540 гривень.

При цьому на 9-16% – зростуть зарплати бюджетників. Зокрема, учителям виплати підвищать на 9%, а поліцейським і Нацгвардії – на 10%.

Уряд планує підвищувати зарплати українців щонаймешне на 2 тисячі гривень у рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Держстату, середня заробітна плата осінню 2019 року становила 10 687 гривень.

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