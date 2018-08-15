На 1,5 млн гривень: "Нафтогаз" закупить співробітникам одні з найдорожчих планшетів

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" оголосила тендер на купівлю 35 планшетних комп'ютерів марки Apple iPad Pro з очікуваною вартістю 1,432 млн гривень.

Як свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, кінцевий термін подачі пропозицій – 30 серпня, аукціон запланований на 31 серпня, передають "Українські новини".

Відповідно до тендерної документації, планшети повинні бути кольору Space Gray. Зазначимо, що ціна на такий гаджет в Україні стартує від 17 тис. грн.

Планшет має діагональ 10,5 дюймів, підтримує Wi-Fi і Bluetooth, має сканер відбитків пальців. Оперативна пам'ять пристрою – 4 ГБ, ємність батареї – 30,4 Вт*ч. Гарантійний термін на планшети становить 1 рік.

Термін постачання – до 31 грудня поточного року.

iPad Pro

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні Міністерство юстиції України потрапило в скандал після закупівлі майже півсотні квартир у новобудові для своїх співробітників. Ціни на житло були суттєво завищені.