В Україні злетять ціни на оренду квартир: скільки заплатимо

В Україні починається піковий сезон на ринку оренди нерухомості. До кінця вересня житло, як прогнозують експерти, подорожчає приблизно на 10-15%. Для прикладу, у столиці в сегменті бюджетної нерухомості ціни зростуть в середньому на 1000 грн на місяць.

OBOZREVATEL з'ясував, як і коли зростуть ціни на житло.

Ціни вже зросли і зростатимуть далі

Приблизно рік тому скромну "однушку" у Києві можна було знайти за 4 тис. грн на місяць, зараз за таку саму квартиру попросять вже щонайменше 5 тисяч, розповідає глава національної ради Ріелтерської палати України Віктор Несін. Найближчими місяцями вартість житла зросте ще на 10-15%.

Так, квартира, яку в червні здають за 7-8 тис. грн, вже у вересні може коштувати 8-9 тис. Головна причина подорожчання - зростання попиту. До Києва, як і до інших великих міст, приїздять тисячі студентів. Починається активний бізнес-сезон, зростає кількість робітників з інших міст, які також шукають собі житло.

Кількість виставлених на ринку квартир залишається тою ж самою, а ось кількість бажаючих оселитися в них різко зростає. "Я припускаю, що за серпень-вересень ціни можуть вирости на 10-15%. До Нового року жодних змін в бік зростання не буде. Ціни триматимуться на одному рівні - подивимося. Маса факторів на це впливає", - пояснює Несін.

З даним прогнозом також погоджується київський ріелтор Максим Бабуряк. За його оцінками, однокімнатна квартира у столиці коштуватиме від 6 тис. грн на місяць. Ще рік тому таке саме житло можна було легко орендувати за 5 тис. "Ринок працює. Людина хоче заробити. Звісно, хто здаватиме квартиру за 5 тис. грн, коли і за 6 тис. із задоволенням знімуть? Зараз у деяких власників "хотілки" дуже сильно зростають. Ціни задирають, а потім все одно знижують", - розповідає Бабуряк.

Експерти пояснюють: найближчі півтора місяці - не найкращий період для пошуку нового житла. Якщо є можливість почекати, краще розпочати активні пошуки у жовтні. Щоправда, пощастити може і у вересні. Якщо першому відгукнуться на оголошення або знайти житло через знайомих, навіть у піковий сезон можна зняти квартиру на вигідних умовах.

"Якщо є можливість зачекати - чекайте. Я думаю, що основний ажіотаж пройде за вересень. У жовтні вже все стабілізується. Але це якщо є можливість чекати. Власники нерухомості дивляться, кому вони здають. Якщо ви порядні люди, сім'я, знімаєте житло на тривалий термін, ви ще можете сторгуватися. Зазвичай кажуть: "Так, ціна у нас ось така, але ми ще будемо дивитися, кому ми здамо і на яких умовах", - пояснює представник ріелтерської палати.

Що потрібно знати: документи, шахраї і правила

Власник житла має надати документ про право власності на житло, паспорт і підписати договір оренди. Договір, розповідає юрист Олександр Плахотник, можна не завіряти у нотаріуса, проте його краще підписувати при свідках, наприклад, ріелторі. Також важливо перевірити, щоб усі дані відповідали тому, що написано у паспорті.

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"Найбільше суперечок виникає з двома причинами: передчасне виселення і псування майна. У документі треба чітко прописати, як вирішуються суперечливі питання, яким чином відбувається виселення тощо. Але треба розуміти, що договір має відповідати закону України. І за можливої суперечки будь-який договір, якщо він не відповідає нормам законодавства, матиме значно меншу роль", - пояснює юрист.

Як правильно оформити оренду. Договір має бути письмовим. Завіряти нотаріально документ можна тільки в тому випадку, якщо житло здається більш ніж на 3 роки. Згідно з Цивільним кодексом, якщо проігнорувати цю норму, договір можна визнати недійсним.

У договорі обов'язково потрібно вказати:

- реквізити сторін;

- терміни дії документа;

- розмір і терміни оплати оренди;

- інформацію про орендовану нерухомвсть.

Причому закон не обмежує сторони: в документі можна вписувати і додаткові умови, якщо вони не порушують законодавство.

Які права є у орендаря. Після підписання договору, квартирою і всім, що в ній є, можна користуватися до моменту, поки закінчиться термін дії документа. Просто так виселити з житла орендодавець не має права. Більше того, якщо, наприклад, у квартирі була несправна праска, і ви через це зіпсували річ, можна вимагати компенсацію з власника майна.

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Якщо раптом умови життя у квартирі погіршилися, наприклад, у будинку відключили ліфт або бойлер виявився несправним, орендар має право вимагати знизити вартість оренди.

Що зобов'язаний робити орендар. Крім своєчасної оплати, також закон зобов'язує квартирантів робити поточний ремонт, впускати власника житла для перевірки, забезпечувати збереження орендованої квартири і майна у ній. Також, якщо інше не передбачено договором, на орендарі - обов'язок вчасно оплачувати комуналку.

"Поточний ремонт житлового приміщення (кімнати, квартири, будинку, дачі, котеджу), переданого в оренду, зобов'язаний здійснювати наймач, капітальний ремонт - орендодавець, за умови, що у договір найму не були внесені інші зобов'язання", - зазначено у Цивільному кодексі.

Коли і за що можуть виселити з квартири. З ініціативи власника житла достроково виселити квартиранта можна всього з чотирьох причин: якщо орендар користується житлом з порушенням договору, створив загрозу пошкодження житла, передав квартиру сторонній особі, не зробив ремонт (якщо такий обов'язок був прописаний у договорі). Варто зазначити, що просто так виселити з житла не можна. Договір оренди, поки він не розірваний, дає право жити у квартирі, поки документ не розірвуть за погодженням сторін або ж за рішенням суду.

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