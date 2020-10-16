Україна не отримає транш МВФ найближчим часом, – Милованов

Ексміністр економіки Тимофій Милованов заявив, що Україна не отримає транш Міжнародного валютного фонду і на початку 2021 року.

В ефірі телеканалу ZIK він відзначив, що МВФ ніколи не відмовить у транші або не припинить співпрацю з країною без вагомих причин. Для цього, продовжив Милованов, має статися щось екстраординарне: або захоплення влади, або перетворення країни з демократичної в авторитарну.

"Тобто ми маємо перетворитися на Північну Корею для того, щоб вони публічно це сказали", – зазначив він.

На думку ексміністра, сьогоднішня співпраця між Україною та МВФ подібна до стосунків хлопця з дівчиною, які посварилися, але ходять на каву і приятелюють.

"Але це не означає, що у нас все добре. Ми можемо розмовляти скільки завгодно, але краще від цього не буде. І це досить часто відбувається в Україні. МВФ завжди буде продовжувати якісь розмови. Ми пам'ятаємо, коли президент прийшов до влади у 2019-му році, розпустив парламент, і це теж поставило програму МВФ під питання. І минуло десь 18 місяців поки запустили перший транш. Так само було у Петра Порошенка, коли були питання по Антикорупційного суду, по декларуванню, там теж було між траншами 18 місяців. Тому тут нічого не буде такого незвичайного, якщо ми не отримаємо транш, з точки зору того, як у нас будуються стосунки з МВФ", – заявив Милованов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 жовтня заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна може розраховувати на перший транш макрофінансової допомоги МВФ у жовтні. Раніше глава НБУ Кирило Шевченко назвав умови отримання Україною траншу.

Рішення про видачу чергового кредиту Україні в розмірі $5 млрд було ухвалено МВФ 9 червня. Кошти підуть на підтримку економіки, яка постраждала від пандемії коронавірусу.

Також у Мінфіні заявили, що частину коштів від траншу мають намір спрямувати на фінансування дефіциту держбюджету, а також на виплату пенсій, зарплат і допомоги соціально незахищеним верствам населення.