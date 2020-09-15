МВФ поставив на паузу переговори з Україною, – Марченко

Місія Міжнародного валютного фонду зробила паузу у візитах в Україну. Експерти фонду почали вивчати питання антикорупційних органів, справи навколо Суркісів та ПриватБанку, використання коштів з COVID-фонду тощо.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю ЕП.

"Якщо говорити про структурні маяки, то вони майже виконані. Місія мала приїхати в серпні, з різних причин вони зробили паузу, хочуть подивитися, як буде розвиватися ситуація в Україні", – пояснює міністр.

Марченко 8 вересня спілкувався із представниками МВФ, де обговорював проєкт держбюджету на 2021 рік. За його словами, затвердження бюджету не є умовою фонду.

Окремо він назвав пріоритетні події в Україні, за якими слідкує МВФ.

"Питання, які їх (МВФ. – Ред.) цікавлять, в порядку пріоритетності. №1 – ситуація навколо ПриватБанку і Суркісів. №2 – ситуація з обмеженням зарплат для членів наглядових рад та правління. №3 – зареєстровані в Раді законопроєкти, які паплюжать систему корпоративного управління. Вони переживають, особливо щодо цієї агонії проти іноземців. №4 – САП і НАБУ. Ситуацію з антикорупційними органами треба терміново вирішувати. Були також питання щодо ковідівського фонду", – пояснив Марченко.

Нагадаємо, 2 вересня Суркіси виграли суд проти ПриватБанку. 7 вересня у Верховну Раду внесли законопроєкт, який може заблокувати примусове стягнення з ПриватБанку 350 млн доларів на користь компаній Суркісів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 серпня в МВФ нагадали Україні умови нового траншу, але так і не визначили дати.

10 вересня представник МВФ Джеррі Райс не зміг назвати дату місії фонду в Україну для траншу stand by. Він заявив, що дискусії з приводу поточної програми stand by тривають.