МВФ зажадав від України скасувати банківську таємницю: ЗМІ оприлюднили текст документа

В Україні потрібно скасувати банківську таємницю і передати Державній податковій службі необмежений доступ до інформації про рахунки платників податків.

Про це сказано в звіті Міжнародного валютного фонду про технічну допомогу Україні, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на текст документУ. При цьому Фонд підтримує введення непрямого методу контролю за сплатою податків.

Відзначається, що також потрібно ввести механізм добровільного декларування.

В Україні ж доступ до фінансової інформації платників податків захищений законом про банківську таємницю. Таким чином, ці дані податкова отримує тільки за рішенням суду у кожному конкретному випадку.

"Це серйозно знижує ефективність непрямого методу, який працює краще за все, на основі масштабного аналізу даних", – зазначено у звіті.

На думку МВФ, такий підхід дозволить посилити відповідальність платника податків, а у разі введення механізму одноразового добровільного декларування – скористатися ним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра фінансів Юрій Драганчук заявив, що у МВФ є кілька пунктів, які викликають питання до антикорупційної реформи в Україні.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас нагадав, що допомога МВФ і Євросоюзу буде залежати від результатів боротьби з корупцією.