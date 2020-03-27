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27 березня • оновлено в 15:21
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МВФ зажадав від України гарантій по "антиколомойскому" закону: ЗМІ дізналися деталі

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Україна і Міжнародний валютний фонд узгодили позиції щодо законопроекту про неповернення банків екс-власникам.

Про це повідомляє в п'ятницю, 27 березня, "Економічна правда", посилаючись на джерела в українському уряді.

"МВФ хотів максимум гарантій, що банки не повернуться власникам і кошти МВФ (опосередковано) не потраплять до рук олігархів, коли держава заплатить більшу компенсацію за незаконну націоналізацію", - розповіло джерело видання.

МВФ зажадав від України гарантій по "антиколомойскому" закону: ЗМІ дізналися деталі

Згодом, 24 березня уряд зареєстрував компромісну версію проекту закону. Як відзначають джерела, робота над законопроектом зводилася до того, щоб очистити його від зайвого. В окремих випадках, які регулюють відносини неплатоспроможного банку з екс-акціонерами, він навіть жорсткіше попереднього проект закону.

"З документа виключені всі другорядні норми, щоб текст не був надто великим. Істотно переглянули питання судових процедур і порядку відшкодування шкоди. Зараз у проекті більше процедурних гарантій, що банки не повернуться колишнім власникам. Акціонери отримають право лише на компенсацію у грошовій формі", - зазначає джерело в уряді.

Як підкреслюється, найголовніше було виписати два моменти: те, що банк не повертається у власність екс-акціонерів, і компенсація можлива, якщо вона розрахована саме таким чином, а ніяк не інакше. Головною підставою для критики попереднього урядового законопроекту був аргумент про антиконституційність його положень щодо розміру компенсації. Однак у новому проекті закону прогалини вдалося виправити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава НБУ Яків Смолій заявив, що Україна практично повністю виконала свої зобов'язання перед МВФ за новою програмою.

У МВФ заявили, що в разі прийняття в Україні законів про банки і про земельну реформу країна отримає навіть більший кредит, ніж передбачалося.

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Тема
транш МВФ
Місце
Україна
Теги
МВФ банк
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Ха-ха-ха))) Из заголовка: "МВФ потребовал.." То есть фактически, МВФ предъявил окраине ультиматум. Ну и как гордая украина?))) Согласится на требования и сглотнет? Или пошлет их в ж..., как это сделал Голобородько?))) Или теперь у Голобородько кишка тонка?
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Куни Чан
Куни Чан
Ага, вот только их интересует закон о земле ДО дефолта, чтоб забрать долги землей по бросовой цене, вощем ребятки, как ни крутите ЗАПАД вас как липку обдерет, а вы благодарить его будете)))))
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