Через пандемію COVID-19 світовій економіці загрожує рецесія, яка буде навіть сильнішою, ніж у 2009 році.

Про це заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє AFP. Вона звернулася до міністрів фінансів країн "Великої двадцятки" і закликала розвинені економіки підтримати "слабкі" країни. Глава МВФ також сказала, що вони готові задіяти весь свій кредитний потенціал, тобто, 1 трильйон доларів.

Світовій економіці загрожує рецесія

Також за словами Георгієвої, зараз є кілька сценаріїв подальшого стану світової економіки. Відповідно до одного з них – негативного – падіння буде таким же сильним, як і в 2009 році, а то й гірше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував створення так званого "Стабілізаційного фонду" в Україні та розповів про низку заходів із підтримки бізнесу, щоб побороти наслідки пандемії.

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