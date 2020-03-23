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23 березня • оновлено в 22:48
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МВФ заявив про значне падіння економіки через пандемію

3.3т
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Через пандемію COVID-19 світовій економіці загрожує рецесія, яка буде навіть сильнішою, ніж у 2009 році.

Про це заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє AFP. Вона звернулася до міністрів фінансів країн "Великої двадцятки" і закликала розвинені економіки підтримати "слабкі" країни. Глава МВФ також сказала, що вони готові задіяти весь свій кредитний потенціал, тобто, 1 трильйон доларів.

Світовій економіці загрожує рецесія

Світовій економіці загрожує рецесія

Також за словами Георгієвої, зараз є кілька сценаріїв подальшого стану світової економіки. Відповідно до одного з них – негативного – падіння буде таким же сильним, як і в 2009 році, а то й гірше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував створення так званого "Стабілізаційного фонду" в Україні та розповів про низку заходів із підтримки бізнесу, щоб побороти наслідки пандемії.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Особа
Крісталіна Георгієва
Теги
економіка вірус
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
"Шмыгаль анонсировал создание некоего "Стабилизационного фонда" в Украине..." Поздно пить "Боржоми", если печень отвалилась. С каких шишов стабилизационный фонд создавать? Рецессия уже на стадии разбега.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Сиромашенко Алекс, рецессия - это для нормальных стран. А на Украине будет коллапс и дефолт.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "они готовы задействовать весь свой кредитный потенциал, то есть, 1 триллион долларов". Вна украине напряглись - это ж сколько бабла то можно выклянчить)
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2 из 12 ответов | показать все
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Злопыхатель Вежливый, Недосуг мне с вашими "немодерируемыми комментариями" разбираться, из-за какого слова не пропускает. Читай со скрина: https://prnt.sc/rlg6hk
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Кристина Cтефанова, Мадам (или всё таки Мусьё, вас хлопкоголовых фиг разберёшь), какие оскорбления, только констатация .....
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