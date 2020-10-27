МВФ запропонував підняти гарантії за депозитами українців

Міжнародний валютний фонд рекомендував Україні збільшити гарантовану суму відшкодування за банківськими вкладами з 200 тисяч гривень до 300 тисяч тисяч гривень.

Однак заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Андрій Оленчик наголосив, що в умовах України підвищення граничної суми відшкодування на такому рівні мало що міняє. Про це повідомляє Finclub.

"Цього мало. І ми завжди спиралися на цифру принаймні у 600 тисяч гривень", – заявив Оленчик.

Зокрема ФГВФО з серпня 2012 року гарантує вклади українців в банках на суму 200 тисяч гривень. На той момент це становило приблизно 25 тисяч доларів, а наразі сума еквівалента 7 тисячам доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше планувалося, що державний Ощадбанк з 1 липня 2020 року перестане давати 100% гарантію повернення з депозитів своїм вкладникам у разі банкрутства. Це було передбачено урядовим законопроєктом №2571.