МВФ відреагував на догану Рожковій і Сологубу
Представники Міжнародного валютного фонду заявили, що забезпечення відповідальності Правління Національного банку України має провадитися згідно з засадами управління, які були розроблені у консультаціях з МВФ.
У такий спосіб міжнародна організація відреагувала на рішення Ради НБУ висловити недовіру і оголосити догану заступникам голови регулятора Катерині Рожковій і Дмитру Сологубу. Про це повідомляє "Укрінформ".
"Ці критерії управління були розроблені у консультаціях з фахівцями МВФ упродовж попередніх програм, що підтримувалися Міжнародним валютним фондом", – повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.
За його словами, ці засади спрацювали як на користь Національного банку, так і в цілому для економіки країни.
"Їх дотримання посилило довіру до НБУ як до незалежного та професійного центробанку, надавши політиці Нацбанку більшої надійності та ефективності", – резюмував Люнгман.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 жовтня Рада Національного банку України оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і заступнику глави Нацбанку Дмитру Сологубу.
Член Ради НБУ Василь Горбаль назвав причину такого рішення.
Пізніше Рожкова заявила, що вона та її колега Сологуб отримали догану від Наглядової ради через коментарі для ЗМІ.
Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що рішення висловити недовіру і оголосити догану заступникам голови регулятора має "виховний характер".