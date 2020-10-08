МВФ відреагував на догану Рожковій і Сологубу

Роман Груша Економіка 11:23, 8.10.2020 Оновлено: 12:02, 8.10.2020

Представники Міжнародного валютного фонду заявили, що забезпечення відповідальності Правління Національного банку України має провадитися згідно з засадами управління, які були розроблені у консультаціях з МВФ.

У такий спосіб міжнародна організація відреагувала на рішення Ради НБУ висловити недовіру і оголосити догану заступникам голови регулятора Катерині Рожковій і Дмитру Сологубу. Про це повідомляє "Укрінформ".

"Ці критерії управління були розроблені у консультаціях з фахівцями МВФ упродовж попередніх програм, що підтримувалися Міжнародним валютним фондом", – повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

За його словами, ці засади спрацювали як на користь Національного банку, так і в цілому для економіки країни.

"Їх дотримання посилило довіру до НБУ як до незалежного та професійного центробанку, надавши політиці Нацбанку більшої надійності та ефективності", – резюмував Люнгман.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Економіка

Дивіться також

Кива потрапив у міжнародний скандал через війну в Карабасі

В Україні вперше виявили понад 5 тисяч хворих на COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 8 жовтня

Епідемія COVID-19 в Україні перетворилася на загрозу, співмірну із російською агресією, – Герасимов

У Києві Путіна привітали вінком та відомою піснею на посольстві РФ. Фото і відео

Лерос відповів Тищенку та анонсував нові плівки, щоб "вивести чортів на чисту воду"