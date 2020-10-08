МВФ відреагував на догану Рожковій і Сологубу

Роман Груша
Роман Груша
Економіка
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  • 5 жовтня Рада НБУ оголосила догану і висловила недовіру заступникам голови регулятора

  • Рожкова заявила, що вона і її колега отримали догану від Наглядової ради за коментарі для ЗМІ

  • У підсумку Міжнародний валютний фонд нагадав про принципи забезпечення відповідальності Правління НБУ

МВФ відреагував на догану Рожковій і Сологубу

Представники Міжнародного валютного фонду заявили, що забезпечення відповідальності Правління Національного банку України має провадитися згідно з засадами управління, які були розроблені у консультаціях з МВФ.

У такий спосіб міжнародна організація відреагувала на рішення Ради НБУ висловити недовіру і оголосити догану заступникам голови регулятора Катерині Рожковій і Дмитру Сологубу. Про це повідомляє "Укрінформ".

"Ці критерії управління були розроблені у консультаціях з фахівцями МВФ упродовж попередніх програм, що підтримувалися Міжнародним валютним фондом", – повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

За його словами, ці засади спрацювали як на користь Національного банку, так і в цілому для економіки країни.

"Їх дотримання посилило довіру до НБУ як до незалежного та професійного центробанку, надавши політиці Нацбанку більшої надійності та ефективності", – резюмував Люнгман.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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