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16 квітня • оновлено в 16:28
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МВФ про програму допомоги Україні: залишилися кілька невирішених питань

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Міжнародний валютний фонд очікує швидкого затвердження програми розширеного фінансування для України.

Про це заявив директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен на брифінгу в середу, 15 квітня. Відзначається, що для затвердження програми залишилося вирішити декілька останніх питань, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми ведемо переговори з Україною про нову програму. Обговорення просунулися вперед, і, думаю, вони йдуть добре. Залишилося кілька невирішених питань. Я впевнений, що вони незабаром будуть подолані", - зазначив Томсен, додавши, що в МВФ відзначили ефективну реакцію українського уряду на коронакризу.

Співпраця з МВФ

Співпраця з МВФ

Томсен вважає, що в останні кілька років в рамках програми, підтриманої МВФ, Україна досягла значних показників макроекономічної стабільності: зросла стабільність банківської системи, знизилася інфляція, зменшилися дефіцит поточного рахунку і держбюджету, скоротився держборг, а валютні резерви значно зросли і перевищили $20 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати Верховної Ради України найближчим часом навряд чи розглянуть законопроект про ПриватБанк, розповів глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетмацев.

Раніше віце-спікер Руслан Стефанчук розповідав, що були розроблені чотири підходи, які повинні виправити ситуацію з так званим правочним тероризмом в законі про ПриватБанку.

7 квітня Верховна Рада прийняла в першому читанні так званий антиколомойський законопроєкт, який унеможливлює повернення банку або мільярдні компенсації за ПриватБанк колишнім власникам.

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Тема
транш МВФ
Місце
Україна
Тег
МВФ
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
"Томсен считает, что в последние несколько лет в рамках программы, поддержанной МВФ, Украина достигла значительных показателей макроэкономической стабильности: выросла стабильность банковской системы, снизилась инфляция, уменьшились дефицит текущего счета и госбюджета, сократился госдолг, а валютные резервы значительно выросли и превысили $20 млрд." Так на окраине все пучком, оказывается! А вы -"дефолт, дефолт" :-)
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