МВФ про програму допомоги Україні: залишилися кілька невирішених питань

Міжнародний валютний фонд очікує швидкого затвердження програми розширеного фінансування для України.
Про це заявив директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен на брифінгу в середу, 15 квітня. Відзначається, що для затвердження програми залишилося вирішити декілька останніх питань, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми ведемо переговори з Україною про нову програму. Обговорення просунулися вперед, і, думаю, вони йдуть добре. Залишилося кілька невирішених питань. Я впевнений, що вони незабаром будуть подолані", - зазначив Томсен, додавши, що в МВФ відзначили ефективну реакцію українського уряду на коронакризу.
Співпраця з МВФ
Томсен вважає, що в останні кілька років в рамках програми, підтриманої МВФ, Україна досягла значних показників макроекономічної стабільності: зросла стабільність банківської системи, знизилася інфляція, зменшилися дефіцит поточного рахунку і держбюджету, скоротився держборг, а валютні резерви значно зросли і перевищили $20 млрд.
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