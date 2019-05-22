МВФ припинив місію в Україні? У Кабміні зробили заяву

Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко спростував свої слова про те, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка прибула в Україну 20 травня, достроково припинила роботу в зв'язку зі зміною ситуації в країні.

На форумі в Києві в середу він сказав про припинення роботи місії в Україні, а пізніше заявив, що його слова неправильно витлумачили. "МВФ, враховуючи розпуск Верховної Ради і несформованість нового уряду, припинив місію в Україні", – передає його слова "Інтерфакс-Україна".

Пізніше Саєнко в коментарі агентству дезавуював свою заяву. "Вони не зупинили місію. Питаннями співробітництва з МВФ займається Мінфін. Зараз інформації, що вони припинили місію і поїхали, поки немає", – сказав він.

"Однак розпуск Верховної Ради може вплинути на продовження програми з МВФ", – зазначив Саєнко. До речі, також про майбутню зустріч з МВФ наступного тижня заявили в прес-службі президента Володимира Зеленського. "Президент України Володимир Зеленський проведе зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду, що знаходиться в Києві на наступному тижні, як і було заплановано", – заявили у президента.

За даними джерела агентства, знайомого з ходом переговорів між Фондом і Україною, експерти МВФ нині продовжують роботу в Києві, проте неможливість здійснення запланованого перегляду програми stand by в умовах заявленого розпуску Ради і відставки уряду змушує переглянути статус візиту.

Місія МВФ в Україні

Зазначимо, що нині офіційного коментаря МВФ з приводу ситуації, яка склалася, не надходило.

Нагадаємо: зараз до Києва прибула лише оцінна місія. Після цього буде звіт про виконання умов і тільки потім почнуться переговори про новий меморандум і транш, який за ним послідує.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що місія Міжнародного валютного фонду скорочує графік роботи і не переглядатиме програму співпраці. Пізніше, цю ж інформацію спростували в коментарі ЗМІ в українському представництві Фонду.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з вівторка, 21 травня, розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду.

Експерти фонду проведуть зустрічі з представниками уряду і за підсумками роботи повинні ухвалити рішення про готовність України до отримання нового траншу в розмірі 1,3 млрд доларів.

Глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман казав, що місія планує працювати два тижні. Серед основних проблемних питань він відзначив прийняття нової редакції закону про відповідальність за незаконне збагачення.

МВФ може відмовити Україні в наданні чергового траншу кредиту. Агентство S&P Global Ratings прогнозує, що це відбудеться, якщо Київ не знайде рішення щодо статті про незаконне збагачення.

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