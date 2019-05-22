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МВФ припинив місію в Україні? У Кабміні зробили заяву

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Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко спростував свої слова про те, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка прибула в Україну 20 травня, достроково припинила роботу в зв'язку зі зміною ситуації в країні.

На форумі в Києві в середу він сказав про припинення роботи місії в Україні, а пізніше заявив, що його слова неправильно витлумачили. "МВФ, враховуючи розпуск Верховної Ради і несформованість нового уряду, припинив місію в Україні", – передає його слова "Інтерфакс-Україна".

Пізніше Саєнко в коментарі агентству дезавуював свою заяву. "Вони не зупинили місію. Питаннями співробітництва з МВФ займається Мінфін. Зараз інформації, що вони припинили місію і поїхали, поки немає", – сказав він.

"Однак розпуск Верховної Ради може вплинути на продовження програми з МВФ", – зазначив Саєнко. До речі, також про майбутню зустріч з МВФ наступного тижня заявили в прес-службі президента Володимира Зеленського. "Президент України Володимир Зеленський проведе зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду, що знаходиться в Києві на наступному тижні, як і було заплановано", – заявили у президента.

За даними джерела агентства, знайомого з ходом переговорів між Фондом і Україною, експерти МВФ нині продовжують роботу в Києві, проте неможливість здійснення запланованого перегляду програми stand by в умовах заявленого розпуску Ради і відставки уряду змушує переглянути статус візиту.

Місія МВФ в Україні

Місія МВФ в Україні

Новини
Зрив місії МВФ в Україні: у Фонді розставили всі крапки над "і"

Зазначимо, що нині офіційного коментаря МВФ з приводу ситуації, яка склалася, не надходило.

Нагадаємо: зараз до Києва прибула лише оцінна місія. Після цього буде звіт про виконання умов і тільки потім почнуться переговори про новий меморандум і транш, який за ним послідує.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що місія Міжнародного валютного фонду скорочує графік роботи і не переглядатиме програму співпраці. Пізніше, цю ж інформацію спростували в коментарі ЗМІ в українському представництві Фонду.

Відео за темою:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з вівторка, 21 травня, розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду.

Експерти фонду проведуть зустрічі з представниками уряду і за підсумками роботи повинні ухвалити рішення про готовність України до отримання нового траншу в розмірі 1,3 млрд доларів.

Глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман казав, що місія планує працювати два тижні. Серед основних проблемних питань він відзначив прийняття нової редакції закону про відповідальність за незаконне збагачення.

МВФ може відмовити Україні в наданні чергового траншу кредиту. Агентство S&P Global Ratings прогнозує, що це відбудеться, якщо Київ не знайде рішення щодо статті про незаконне збагачення.

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Тема
транш МВФ
Місце
Україна
Теги
МВФУкраїнаКабінет Міністрів України
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
в 2001 году МВФ дал Pоссии кpедит в 5 млpд $,Но до Москвы он не дошел.Хотяв долг записали.Pоссия топнула ногой и обьявила дефолт.И МВФ не получил ни цента.С тех поp пошел pасцвет Pоссии.С баpыгами не надо иметь дел.А МВФ это баpыга.
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Skovski Anton
Skovski Anton
Шапиро Женька, Вообще то, это старинная национальная хохлятская забава
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Савченко Александр
Савченко Александр
Шапиро Женька, это ты, жид вислоухий, про 3 млрд кредита Украине ?
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Ivan Ivan
Ivan Ivan
нах МВФ, хахлы легко насосут нужные суммы в Европе и погасят все долги, затем и безвиз пробивали
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Цимельман Филя:"Официально.Укpаина-самая нищая стpана Евpопы и 7 с конца в миpе.". А Россия, опять же официально, первая в Европе по числу больных СПИДом и 3 с конца по скорости его распространения после ЮАР и Насилии. А вот зачем врать, что Украина 7 с конца в мире по ВВП на человека, остаётся тайной загадочной русской души😃 - https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Шапиро Женька, Хуй насосут они ваши хохлы в Евpопе.Ты дебил Женя.Официально.Укpаина-самая нищая стpана Евpопы и 7 с конца в миpе.
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Савченко Юрий
Савченко Юрий
Если перевести на русский,МВФ послал Украину на....й.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Савченко Юрий:"Если перевести на русский,МВФ послал Украину на....й.". А на русский россиянами все новости так "переводятся"😃
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