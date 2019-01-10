МВФ пояснив, що буде з цінами в Україні в 2019 році

Міжнародний валютний фонд спрогнозував уповільнення інфляції в Україні в 2019 році.

Зокрема, очікується, що Національному банку вдасться довести інфляцію до трохи менше 7% до кінця року, йдеться у аналітичному огляді МВФ, підготовленому до утвердження нової програми співпраці з Україною.

Зниженню рівня інфляції посприяє збереження жорсткої грошово-кредитної політики і уповільнення внутрішнього попиту.

Водночас експерти МВФ прогнозують, що в цільовий діапазон, визначений НБУ (5±1%), інфляція повинна увійти на початку 2020 року.

МВФ

Нагадаємо, стратегія грошово-кредитної політики Національного банку України в 2019 році визначає мету по інфляції у середньостроковій перспективі на рівні 5%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні інфляція на споживчому ринку з початку 2018 року досягла 8,9%. Водночас, згідно з даними Державної служби статистики, базова інфляція із початку року досягла 8,1%.