Глава місії МВФ в Україні Рон ван Роден попередив Офіс президента України, що можливі зміни законодавства про НАБУ призведуть до перегляду дій фонду в Україні.

Про це йдеться в листі Родена, передає "Європейська правда".

Лист, інформацію про який підтвердило джерело видання, адресований заступникам голови Офісу президента України Юлії Ковалів (курує питання економіки і фінансів) і Андрію Смирнову (курує правоохоронні органи і суди) і відправили орієнтовно у понеділок увечері.

Приводом для листа стали "запропоновані зміни до законодавства, які розширять підстави для звільнення голови НАБУ, включивши до них рішення суду про адміністративне корупційне правопорушення". Роден вважає такі зміни шкідливими для продовження співпраці України з МВФ, оскільки, на думку Фонду, вони поставлять під сумнів незалежність Бюро.

24tv.ua

"Як ви знаєте, інституційна незалежність НАБУ і його голови є критичними складовими його ефективності і тому були важливими елементами попередніх програм МВФ. Будь-які законодавчі зміни, які звужують незалежність НАБУ, будуть сприйняті як відмова від попередніх антикорупційних зобов'язань і потребуватимуть коригування будь-якої нової програми (співпраці МВФ з Україною)", – пояснив керівник місії Фонду.

Під опис МВФ підпадають два законопроєкти, які були зареєстровані у лютому-березні, але минулого тижня їх почали готувати до розгляду в залі. Це проекти 3133 (автор - Гончаренко, "Євросолідарність", співавтори з ОПЗЖ, "За майбутнє" та "Батьківщини") і 3180 (автори – Качура, Дубинський, "Слуга народу"), що містять аналогічні зміни у закон про НАБУ і дозволяють звільнити чинного керівника Бюро Артема Ситника.

Обидва законопроєкти викликали критику частини депутатів, а члени фракції "Голос" подали до кожного з них 10-13 альтернативних проєктів, що пропонують звільняти главу НАБУ також за "азартні ігри, ворожіння у громадських місцях", "невиконання приписів санітарно-епідеміологічної служби" або "в разі виникнення нестримного бажання в осіб, підслідних Національному бюро, при відсутності інших підстав для звільнення". Втім, проєкт 3133 у вівторок все одно був підтриманий профільним комітетом ВР.

Звертає на себе увагу те, що представник МВФ звернувся саме до ОПУ, хоча жоден із законопроєктів, що викликають занепокоєння Фонду, не був ініційований президентом. У Фонді між тим радять Банковій вплинути на процес, адже прийняття Україною таких ініціатив, судячи з даного листа, зупинить виконання чинної програми МВФ. "Може бути корисним донести стурбованість до спікера парламенту", - зазначає ван Роден.

Глава місії МВФ також нагадав, що тиждень тому вже попереджав ОПУ про проблеми у разі ухвалення одного із згаданих законопроєктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна сподівається отримати від Міжнародного валютного фонду $1,75 млрд першого траншу допомоги за новою програмою співпраці. МВФ очікує швидкого затвердження програми розширеного фінансування для України.