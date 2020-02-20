МВФ попередив Україну про серйозні наслідки втрати робочого населення

Міжнародна організація праці очікує скорочення працездатного населення України на 1,2% щорічно в 2018-2030 роках.

При цьому Україна потрапила до числа 18 країн світу, економіки яких скоротилися за 1990-2017 роки. Про це повідомив представник Міжнародного валютного фонду Йоста Люнгман, передає "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, країна показала п'ятий з кінця результат – в середньому "мінус" 0,2% щорічно.

"При збереженні таких показників країні без реформ і значного зростання продуктивності практично неможливо буде забезпечити темпи зростання ВВП вище 2,5% на рік", – резюмував Люнгман.

Міжнародна організація праці очікує скорочення працездатного населення України на 1,2% щорічно в 2018-2030 роках

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що населення чотирьох східноєвропейських країн ЄС (Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини) зменшиться на 4% до 2040 року.

В абсолютних цифрах це означає, що вони разом втратять 2,6 млн громадян, а їхнє загальне населення скоротиться до 61,2 млн осіб.

Водночас зменшення працездатного населення у віці від 15 до 64 років буде ще різкішим. Очікується, що загалом східноєвропейські країни втратять 12% такого населення або 5 млн осіб.

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