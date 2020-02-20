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20 лютого • оновлено в 14:26
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МВФ попередив Україну про серйозні наслідки втрати робочого населення

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Міжнародна організація праці очікує скорочення працездатного населення України на 1,2% щорічно в 2018-2030 роках.

При цьому Україна потрапила до числа 18 країн світу, економіки яких скоротилися за 1990-2017 роки. Про це повідомив представник Міжнародного валютного фонду Йоста Люнгман, передає "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, країна показала п'ятий з кінця результат – в середньому "мінус" 0,2% щорічно.

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"При збереженні таких показників країні без реформ і значного зростання продуктивності практично неможливо буде забезпечити темпи зростання ВВП вище 2,5% на рік", – резюмував Люнгман.

Міжнародна організація праці очікує скорочення працездатного населення України на 1,2% щорічно в 2018-2030 роках

Міжнародна організація праці очікує скорочення працездатного населення України на 1,2% щорічно в 2018-2030 роках

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що населення чотирьох східноєвропейських країн ЄС (Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини) зменшиться на 4% до 2040 року.

  • В абсолютних цифрах це означає, що вони разом втратять 2,6 млн громадян, а їхнє загальне населення скоротиться до 61,2 млн осіб.

  • Водночас зменшення працездатного населення у віці від 15 до 64 років буде ще різкішим. Очікується, що загалом східноєвропейські країни втратять 12% такого населення або 5 млн осіб.

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
Тег
МВФ
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Всё это хе-р-ня, извините. Главное, чтобы было кому шествия устраивать и памятники сносить, в судах бесчинствовать и и бло.кады устраивать. А то что работать скоро некому будет... Вот потом с хе.роев и спросим ! Да, и спрашивать будут их же родители и дедушки с бабушками имеющими нынешнюю пенсию. Кстати, дармоедов с Донбасса Украина сейчас не кормит, почему же изобилия не наступило ???
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Всё это хе-р-ня, извините. Главное, чтобы было кому шествия устраивать и памятники сносить, в судах бесчинствовать и и бл.ока.ды устраивать. А то что работать скоро некому будет... Вот потом с хе.ро.ев и спросим ! Да, и спрашивать будут их же родители и дедушки с бабушками имеющими нынешнюю пенсию. Кстати, дармоедов с Донбасса Украина сейчас не кормит, почему же изобилия не наступило ???
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинская инфа: В Украине большинство пенсионеров (34,8%) получают выплаты в размере от 1501 грн до 2000 грн. При этом лишь 0,7% пенсионеров выплачивают сумму меньше 1500 грн. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины. В частности, по состоянию на 1 января 2020 года пенсионеры в Украине получают: от 2001 грн до 3000 грн – 34,2%, от 3001 грн до 4000 грн – 12,4%, от 4001 грн до 5000 грн – 6,3%, от 5001 грн до 10000 грн – 9,3%, свыше 10000 грн – 2,3%.
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