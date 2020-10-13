МВФ поліпшив прогноз падіння ВВП України

Міжнародний валютний фонд поліпшив оцінку падіння ВВП України у 2020 році до 7,2%. У червневому прогнозі попереджали про 8,2% обвал.

Згідно з Всесвітнім економічним прогнозом МВФ, підвищені також очікування зростання економіки України у 2021 році – з 1,1% до 3%, а у 2025 році МВФ прогнозує зростання ВВП України на 4%, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з прогнозом, оцінка середньорічної інфляції в Україні у 2020 році знижена з 4,5% до 3,2%, у наступному – з 7,2% до 5%. Інфляція на кінець періоду, згідно з документом, у цьому році складе 5,2%, у наступному зросте до 5,8%.

МВФ також поліпшив оцінки рівня безробіття для України. Якщо в червні Фонд оцінював, що цього року рівень збільшиться з 8,5% до 12,6%, а наступного – знизиться до 12%, то тепер прогноз рівня безробіття на цей рік становить 11%, на наступний – 9,6%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні в МВФ заявили, що падіння ВВП України за підсумками квітня 2020 року складе 8,2%. А ось зростання зарплат за підсумками року рекордно знизиться.

В Україні державний борг досяг позначки 2,3 трлн грн. Проєкт бюджету на 2021 рік розрахований з урахуванням величезного дефіциту, який знову доведеться покривати новими боргами.