МВФ підрахував мільярдні втрати через коронавірус

Спалах коронавірусу обвалив сукупний дохід країн-лідерів із видобування нафти на 15%.

Про це заявила в середу, 4 березня, глава МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляється в Twitter фонду.

Вона підкреслила, що зниження цін на 15% призвело до того, що основні експортери нафти вже втратили приблизно $10 млрд. Водночас прогноз зростання економіки країн Близького Сходу "буде нижчим, ніж очікувався".

Темпи зростання світової економіки в 2020 році скоротяться, порівнюючи з попереднім роком, масштаби падіння залежатимуть, зокрема, від ситуації з поширенням коронавірусу, додала Георгієва.

Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 18 лютого, упали в процесі азіатських торгів

"За будь-якого сценарію у 2020 році зростання світової економіки сповільниться нижче за рівень, що був торік. Наскільки значно він знизиться і як довго це триватиме, буде залежати від епідемії коронавірусу, а також від якості, своєчасності та ефективності вжитих заходів", – сказала вона.

Міжнародний валютний фонд готовий екстрено виділити $50 млрд, щоб підтримати найменш успішні й такі, що розвиваються, країни в боротьбі зі спалахом захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше нафта помітно дешевшала на новинах про поширення епідемії коронавірусу в Китаї.

Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений в Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передання цього вірусу від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.

У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Вірус передається від людини до людини.

Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість тих, хто заразився.

Станом на 27 січня кількість заражених досягло 2794 людей, загинула вже 81 особа.

За межами материкового Китаю підтвердилися випадки зараження коронавірусом у Гонконзі (8 випадків), Макао (5 випадків), Таїланді (8 випадків), Австралії (5 випадків), Малайзії (4 випадки), Сінгапурі (4 випадки), Франції (3 випадки) , Японії (4 випадки), Південній Кореї (4 випадки), Тайвані (5 випадків), США (5 випадків), В'єтнамі (2 випадки), Непалі (1 випадок), Канаді (1 "ймовірно підтверджений" випадок) і на острові Хайнань (підтверджений 31 випадок).

Експерти зазначають, що спалах пневмонії нового типу може призвести до уповільнення зростання глобальної економіки та обернеться подальшим спадом попиту на нафту.

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