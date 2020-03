МВФ підрахував мільярдні втрати через коронавірус

Спалах коронавірусу обвалив сукупний дохід країн-лідерів із видобування нафти на 15%.

Про це заявила в середу, 4 березня, глава МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляється в Twitter фонду.

Вона підкреслила, що зниження цін на 15% призвело до того, що основні експортери нафти вже втратили приблизно $10 млрд. Водночас прогноз зростання економіки країн Близького Сходу "буде нижчим, ніж очікувався".

Темпи зростання світової економіки в 2020 році скоротяться, порівнюючи з попереднім роком, масштаби падіння залежатимуть, зокрема, від ситуації з поширенням коронавірусу, додала Георгієва.

"За будь-якого сценарію у 2020 році зростання світової економіки сповільниться нижче за рівень, що був торік. Наскільки значно він знизиться і як довго це триватиме, буде залежати від епідемії коронавірусу, а також від якості, своєчасності та ефективності вжитих заходів", – сказала вона.

Міжнародний валютний фонд готовий екстрено виділити $50 млрд, щоб підтримати найменш успішні й такі, що розвиваються, країни в боротьбі зі спалахом захворювання.

