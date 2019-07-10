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МВФ отримає нового голову: у фінансових структурах ЄС настають кардинальні зміни

1.6т Читати матеріал російською

Рада з економічних та фінансових питань ЄС офіційно рекомендувала призначити Крістін Лагард на пост голови Європейського центрального банку.

Рекомендація Ради, до якої входять міністри економіки та фінансів країн-членів Європейського Союзу, формалізує підтримку Лагард у якості кандидата на цей пост, йдеться на сайті Єврокомісії.

При цьому Лагард тимчасово склала з себе повноваження директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду.

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Очікується, що Європейська Рада прийме офіційне рішення про призначення у жовтні після консультацій з Європейським парламентом і Радою керуючих ЄЦБ.

Новий президент змінить Маріо Драгі, термін повноважень якого закінчується у жовтні 2019 року.

Голова Європейського центрального банку обирається на вісім років.

ЄС офіційно рекомендував призначити Крістін Лагард на пост голови Європейського центрального банку

ЄС офіційно рекомендував призначити Крістін Лагард на пост голови Європейського центрального банку

Нова програма співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by була затверджена 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми становитиме 3,9 млрд доларів. До того ж приблизно 1,4 млрд доларів надали одразу, а решта коштів виділятиметься за підсумками піврічних переглядів програми у 2019 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МВФ може відмовити Україні у наданні чергового траншу кредиту. Агентство S&P Global Ratings прогнозує, що це станеться, якщо Київ не знайде рішення щодо статті про незаконне збагачення.

Зокрема 26 лютого Конституційний суд України визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення, оскільки її положення не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості.

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