МВФ отримає нового голову: у фінансових структурах ЄС настають кардинальні зміни

Рада з економічних та фінансових питань ЄС офіційно рекомендувала призначити Крістін Лагард на пост голови Європейського центрального банку.

Рекомендація Ради, до якої входять міністри економіки та фінансів країн-членів Європейського Союзу, формалізує підтримку Лагард у якості кандидата на цей пост, йдеться на сайті Єврокомісії.

При цьому Лагард тимчасово склала з себе повноваження директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду.

Очікується, що Європейська Рада прийме офіційне рішення про призначення у жовтні після консультацій з Європейським парламентом і Радою керуючих ЄЦБ.

Новий президент змінить Маріо Драгі, термін повноважень якого закінчується у жовтні 2019 року.

Голова Європейського центрального банку обирається на вісім років.

ЄС офіційно рекомендував призначити Крістін Лагард на пост голови Європейського центрального банку

Нова програма співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by була затверджена 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми становитиме 3,9 млрд доларів. До того ж приблизно 1,4 млрд доларів надали одразу, а решта коштів виділятиметься за підсумками піврічних переглядів програми у 2019 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МВФ може відмовити Україні у наданні чергового траншу кредиту. Агентство S&P Global Ratings прогнозує, що це станеться, якщо Київ не знайде рішення щодо статті про незаконне збагачення.

Зокрема 26 лютого Конституційний суд України визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення, оскільки її положення не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості.

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