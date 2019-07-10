МВФ отримає нового голову: у фінансових структурах ЄС настають кардинальні зміни

Рада з економічних та фінансових питань ЄС офіційно рекомендувала призначити Крістін Лагард на пост голови Європейського центрального банку.
Рекомендація Ради, до якої входять міністри економіки та фінансів країн-членів Європейського Союзу, формалізує підтримку Лагард у якості кандидата на цей пост, йдеться на сайті Єврокомісії.
При цьому Лагард тимчасово склала з себе повноваження директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду.
Очікується, що Європейська Рада прийме офіційне рішення про призначення у жовтні після консультацій з Європейським парламентом і Радою керуючих ЄЦБ.
Новий президент змінить Маріо Драгі, термін повноважень якого закінчується у жовтні 2019 року.
Голова Європейського центрального банку обирається на вісім років.
ЄС офіційно рекомендував призначити Крістін Лагард на пост голови Європейського центрального банку
Нова програма співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by була затверджена 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми становитиме 3,9 млрд доларів. До того ж приблизно 1,4 млрд доларів надали одразу, а решта коштів виділятиметься за підсумками піврічних переглядів програми у 2019 році.
Як повідомляв OBOZREVATEL, МВФ може відмовити Україні у наданні чергового траншу кредиту. Агентство S&P Global Ratings прогнозує, що це станеться, якщо Київ не знайде рішення щодо статті про незаконне збагачення.
Зокрема 26 лютого Конституційний суд України визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення, оскільки її положення не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!