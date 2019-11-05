МВФ не дасть грошей через ПриватБанк: Гончарук відповів на чутки

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук спростував чутки про те, що Міжнародний валютний фонд не дасть Україні грошей, поки та не доб'ється компенсації від колишніх власників ПриватБанку.

"Я щодня зустрічаю у ЗМІ маніпулятивні статті, що нібито заморозили програму. У нас нормальний процес із колегами з МВФ. Є низка завдань, які маємо виконати", – повідомив він у вівторок, 5 листопада, презентуючи проєкт головного фінансового документа країни, який був розроблений до другого читання.

За словами прем'єр-міністра, Міжнародний валютний фонд хоче бути впевнений, що Україна робитиме все, щоб стягнути гроші, які були витрачені на вирішення ситуації з проблемними банками.

"І ця робота теж ведеться. Чутки про те, що МВФ відмовився, програма заморожена – ця маніпуляція. Переговори тривають, ми щодня на телефоні з нашими колегами", – резюмував Гончарук.

Міжнародний валютний фонд хоче бути впевнений, що Україна робитиме все, щоб стягнути гроші

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів разом із МВФ розробляє новий меморандум про співпрацю. Програма буде розрахована на 3 роки і може стати останньою для України.

"Будь-які зворотні рухи з ПриватБанком не відповідають нашим стратегічним планам як у борговому, так і в банківському напрямках. Щодо нього в нас чітка стратегія: ми його розвиваємо як державний банк, мінімізуємо втрати держави від докапіталізації і в майбутньому повертаємо шляхом прозорої приватизації", – сказала міністерка фінансів Оксана Маркарова.

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