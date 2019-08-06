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МВФ назвав збитки Росії від санкцій і обвалу цін на нафту

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Міжнародний валютний фонд повідомив, що щорічний негативний ефект санкцій на зростання економіки Росії у період із 2014 по 2018 рік становив у середньому 0,2 п.п.

Негативний ефект від падіння цін на нафту досяг приблизно 0,65 п.п., повідомляє РБК із посиланням на доповідь МВФ.

Менший вплив на зростання валового внутрішнього продукту надали жорстка бюджетна політика (мінус 0,1 п.п.) і стримуюча грошово-кредитна політика Росії (мінус 0,2 п.п.).

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Так, санкції, нафта, бюджетна і монетарна політика відняли майже 1,2 п.п. від щорічного зростання російської економіки.

Аналітики зазначили, що за останні п'ять років російська економіка зросла лише на 2,5%.

За підрахунками МВФ, ВВП міг би теоретично вирости на 5,9% за відсутності зовнішніх шоків.

Без санкцій економіка РФ виросла б на 3,5% за п'ять років.

Щорічний негативний ефект санкцій на зростання економіки Росії у період із 2014 по 2018 рік становив у середньому 0,2 п.п

Щорічний негативний ефект санкцій на зростання економіки Росії у період із 2014 по 2018 рік становив у середньому 0,2 п.п

Щорічний негативний ефект санкцій на зростання економіки Росії в період з 2014 по 2018 рік становив у середньому 0,2 п.п

Щорічний негативний ефект санкцій на зростання економіки Росії в період з 2014 по 2018 рік становив у середньому 0,2 п.п

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

У той же час російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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Росія
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Новини Росії МВФ
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Це для экономики Украины зрада, чи перемога?
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Ну вот, даже МВФ признал, что доля санкций в нанесении удара по экономике России незначительна - гораздо важнее сырьевая ориентированность. Но МВФ оценивает лишь макроэкономические показатели. А если начать разбираться в изменении отраслевой структуры, в новых стимулах, то тут вообще может оказаться, что всё не так однозначно и влияние санкций тоже очень разное на разные субъекты экономики.
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Rish kostya
Rish kostya
ЗВР России на сегодняшний день составляют 519 млрд.бакинских,когда как в 2014 составляли 380 млрд.,вот что санкции животворящие делают.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Rish kostya, ЗВР кушать не будешь, и с их помощью цены на капусту и пшено не снизишь, да и зарплату ими не платят. Хотя, конечно, их рост - это гарантия на будущее от новых пакостей наших "партнеров", обеспечение стабильности экономики России.
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