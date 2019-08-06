МВФ назвав збитки Росії від санкцій і обвалу цін на нафту

Міжнародний валютний фонд повідомив, що щорічний негативний ефект санкцій на зростання економіки Росії у період із 2014 по 2018 рік становив у середньому 0,2 п.п.

Негативний ефект від падіння цін на нафту досяг приблизно 0,65 п.п., повідомляє РБК із посиланням на доповідь МВФ.

Менший вплив на зростання валового внутрішнього продукту надали жорстка бюджетна політика (мінус 0,1 п.п.) і стримуюча грошово-кредитна політика Росії (мінус 0,2 п.п.).

Так, санкції, нафта, бюджетна і монетарна політика відняли майже 1,2 п.п. від щорічного зростання російської економіки.

Аналітики зазначили, що за останні п'ять років російська економіка зросла лише на 2,5%.

За підрахунками МВФ, ВВП міг би теоретично вирости на 5,9% за відсутності зовнішніх шоків.

Без санкцій економіка РФ виросла б на 3,5% за п'ять років.

Щорічний негативний ефект санкцій на зростання економіки Росії у період із 2014 по 2018 рік становив у середньому 0,2 п.п

Щорічний негативний ефект санкцій на зростання економіки Росії в період з 2014 по 2018 рік становив у середньому 0,2 п.п

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

У той же час російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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