МВФ назвав головні умови нового траншу для України

Роман Груша
Роман Груша
Економіка
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МВФ назвав головні умови нового траншу для України

Україна може отримати наступні транші від Міжнародного валютного фонду в разі імплементації реформ, виконання зобов'язань та інших цілей, передбачених меморандумом за програмою stand-by.

"Протягом останніх кількох місяців ми дуже тісно співпрацюємо з урядом щодо імплементації реформ, але також щодо їх зобов'язань за меморандумом і досягнення цілей, встановлених в програмі", – повідомив директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер, передає "Укрінформ".

"Ми тісно взаємодіємо з ними щодо виконання та дотримання цих зобов'язань, і це взаємодія буде продовжуватися", – додав він.

Каммер зазначив, що програма stand-by націлена на підтримку макроекономічної стабільності в Україні, реагування на коронакризу, а також на "реалізацію низки реформ, які повинні бути проведені протягом 18-місячного періоду".

Нагадаємо, раніше в НБУ заявляли про те, що Україна втратила довіру МВФ. Більш того, Фонд не задоволений:

  • проєктом бюджету України на 2021 рік (обговорюють розмір дефіциту і його фінансування);

  • антикорупційною політикою України (мова, в тому числі, може йти про чутки про звільнення директора НАБУ Артема Ситника, призначення якого визнано незаконним).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Рішення про видачу чергового кредиту Україні в розмірі $5 млрд було ухвалено МВФ 9 червня. Кошти підуть на підтримку економіки, яка постраждала від пандемії коронавірусу.

  • Також у Мінфіні заявили, що частину коштів від траншу мають намір направити на фінансування дефіциту держбюджету, а також на виплату пенсій, зарплат і допомоги соціально незахищеним верствам населення.

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