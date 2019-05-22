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МВФ може залишити Україну без кредиту: озвучено прогноз

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) може відмовити Україні в наданні другого і третього кредитного траншу за поточною програмою.

Такий прогноз озвучив у ефірі ObozTV економічний експерт Ігор Гарбарук, коментуючи прибуття в Україну чергової місії МВФ.

"На мою думку, ні другого, ні третього траншу за цією програмою (саме за цією) чекати не варто. Швидше за все, у зв'язку зі структурною зміною влади в Україні, МВФ цією місією підіб'є підсумки: що зроблено, що не зроблено", — зазначив Гарбарук.

Він пояснив, що отримання другого траншу можна поставити під сумнів, зокрема, через оголошений президентом Володимиром Зеленським розпуск Верховної Ради України.

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Експерт нагадав, що Україна не виконала деякі з узятих на себе зобов'язань: не ухвалила закон про СПЛІТ (про ліквідацію Нацкомфінпослуг) та закон про відповідальність за незаконне збагачення.

"Як буде Рада голосувати за необхідні закони, якщо президент сказав, що він цю Раду розпускає? Ми почули з вами заяву прем'єр-міністра України, що він іде зі своєї посади. Хто з МВФ підписуватиме документи? Тобто тут юридичний казус ще може бути ключовою проблемою", — уточнив він.

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При цьому Гарбарук сподівається, що Київ досягне принципової домовленості з МВФ про відкриття "нової, якісно іншої програми".

На його думку, Україні необхідно поступово мінімізувати співпрацю з МВФ за кредитною програмою: "Бо щоразу в нас одна і та сама ситуація: ми борги попередніх поколінь перекладаємо на плечі майбутніх поколінь. Ці борги накопичуються і накопичуються".

"Нам потрібні не кредитні гроші, а інвестиції у прямі фонди, основні засоби виробництва, щоб наша країна могла створити принципово іншу економіку. Щоб держава створювала продукт з високою доданою вартістю. Наприклад, не просто продавати зерно, а борошно і товари, вироблені з цього борошна", — наголосив Гарбарук.

МВФ може залишити Україну без кредиту: озвучено прогноз

csis.org

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Теми
транш МВФПряма трансляціяЕфіри Oboz TVкредитування України
Особа
Ігор Гарбарук
Місце
Україна
Теги
МВФтраншкредитЕкономіка УкраїниВерховна Рада України
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Мир Миру
Мир Миру
"Для того щоб УВІКНУТИ Україну, достатньо подивитися на неї власними очима, коли почнуть квітнути каштани в Києві. І у містах українських почнуть роздягатися жінки. Побачити цю красу – це чудово", - додав Янукович.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдоме бидло, шагом марш...кроком руш на паперть!!!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Забавны метания шута в поисках игроков.....всех поснимал...а только сейчас начал думать а кого бы этако такого поставить....лишь бы кого нибудь найти....ну хоть кого то
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