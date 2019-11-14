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14 листопада • оновлено в 15:41
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МВФ їде в Україну: озвучено мету візиту

1.4т
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В Україну у четвер, 14 листопада, прибуде місія Міжнародного валютного фонду.

Метою візиту МВФ є продовження переговорів про нову програму фінансування, повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова у Facebook.

Очолить місію Міжнародного валютного фонду у Києві Рон ван Роден.

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Директор управління МВФ з питань Європи Пол Томсен зазначав, що організація розраховує на швидке завершення роботи місії в Україні та результативні переговори, незважаючи на наявність невирішених питань.

За його словами, важливою частиною обговорень буде питання очищення банківського сектора.

"Це одне з питань. Україна досягла прогресу. Ми знаємо, що існують виклики. Важливо, щоб не було відкату в досягненнях. Тому це важлива частина обговорень", – резюмував Томсен.

В Україні у четвер, 14 листопада, прибуде місія Міжнародного валютного фонду

В Україні у четвер, 14 листопада, прибуде місія Міжнародного валютного фонду

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Оксана Маркарова
Місце
Україна
Тег
МВФ
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Карпов Стас
Карпов Стас
Дайте денех! Денех дайте!))
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
едет землю продавать))
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lykin vasa
lykin vasa
Кондратенко Сергей, наделы нарезать...по чесному,согласно деньгам
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