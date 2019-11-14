МВФ їде в Україну: озвучено мету візиту

В Україну у четвер, 14 листопада, прибуде місія Міжнародного валютного фонду.

Метою візиту МВФ є продовження переговорів про нову програму фінансування, повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова у Facebook.

Очолить місію Міжнародного валютного фонду у Києві Рон ван Роден.

Директор управління МВФ з питань Європи Пол Томсен зазначав, що організація розраховує на швидке завершення роботи місії в Україні та результативні переговори, незважаючи на наявність невирішених питань.

За його словами, важливою частиною обговорень буде питання очищення банківського сектора.

"Це одне з питань. Україна досягла прогресу. Ми знаємо, що існують виклики. Важливо, щоб не було відкату в досягненнях. Тому це важлива частина обговорень", – резюмував Томсен.

В Україні у четвер, 14 листопада, прибуде місія Міжнародного валютного фонду

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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