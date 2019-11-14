МВФ їде в Україну: озвучено мету візиту

В Україну у четвер, 14 листопада, прибуде місія Міжнародного валютного фонду.
Метою візиту МВФ є продовження переговорів про нову програму фінансування, повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова у Facebook.
Очолить місію Міжнародного валютного фонду у Києві Рон ван Роден.
Директор управління МВФ з питань Європи Пол Томсен зазначав, що організація розраховує на швидке завершення роботи місії в Україні та результативні переговори, незважаючи на наявність невирішених питань.
За його словами, важливою частиною обговорень буде питання очищення банківського сектора.
"Це одне з питань. Україна досягла прогресу. Ми знаємо, що існують виклики. Важливо, щоб не було відкату в досягненнях. Тому це важлива частина обговорень", – резюмував Томсен.
В Україні у четвер, 14 листопада, прибуде місія Міжнародного валютного фонду
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На початку вересня Україна остаточно розрахувалася з Міжнародним валютним фондом за програмою stand-by, розпочатою у 2014 році. Фінальні платежі склали загалом $156 млн у доларовому еквіваленті.
26 вересня ЗМІ оприлюднили інформацію, що Україна не змогла домовитися про нову програму кредитування МВФ під час візиту місії Фонду до Києва.
Місія Міжнародного валютного фонду назвала умови для подальшої співпраці з Україною. Зокрема йдеться про боротьбу з корупцією і зменшення ролі олігархів у економіці.
Спроби бізнесмена Ігоря Коломойського повернути контроль над націоналізованим ПриватБанком можуть істотно загальмувати переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нового траншу. Про це заявила заступниця глави Національного банку Катерина Рожкова.
Незважаючи на спроби бізнесмена Ігоря Коломойського повернути контроль над націоналізованим ПриватБанком, діалог України з МВФ триватиме. Однак ця ситуація є важливим індикатором для Фонду, заявила Рожкова.
Кабінет міністрів разом із МВФ розробляє новий меморандум про співпрацю. Програма буде розрахована на 3 роки і може стати останньою для України.
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