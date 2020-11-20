МВФ готовий дати гроші Україні: нардеп назвав головні вимоги
Проведення судової реформи та інші структурні маяки можуть перенести на транш 2021 року
Наразі владі необхідно ухвалити бюджет у межах адекватного дефіциту та показати прогрес щодо повернення електронних декларацій
Ситуація із бюджетом така погана, що Україні достатньо хоча б приїзду місії МВФ
Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що Міжнародний валютний фонд теоретично готовий дати гроші Україні.
"Бачать яка ситуація з бюджетом, ковідом та некерованістю, тому готові заплющити очі і не дати протягнути ноги. Ви половину виконали – половину і отримаєте", – написав Железняк на Facebook.
За його словами, вимоги щодо змін банківського закону, проведення судової реформи та інші структурні маяки можуть перенести на транш 2021 року.
Наразі владі необхідно піти на наступні кроки:
Ухвалити бюджет у межах адекватного дефіциту (від 5,3 до 5,7%).
Зробити технічні зміни в законодавство про НАБУ та забезпечити незалежність САП.
Забезпечити незалежність Нацбанку.
Показати прогрес щодо повернення електронних декларацій.
"Місія важка, але здійсненна. Якщо встигнемо до середини грудня на останнє засідання МВФ перед Різдвом все виконати та знову десь не провалитися. Перші ознаки ви вже бачите. Он вчора президент пообіцяв послам G7 не змінювати голову НАБУ", – заявив Железняк.
Нардеп наголосив, що ситуація із бюджетом така погана, що Україні зараз достатньо хоча б приїзду місії і обіцянки, що гроші дадуть (staff-level agreement). Тоді можливо і Євросоюз, і Світовий Банк розблокують свої транші. Ринок запозичень теж чекає новин про МВФ.
"Альтернативний сценарій: тотальне недофінансування всіх видатків та великий "касовий розрив" у бюджеті. В цілому, ми перші його прояви вже спостерігаємо… Є такий крутий вираз: "Ми героїчно створюємо проблеми, щоб потім героїчно їх вирішувати". Думаю це можна зробити вже офіційним девізом наших поточних перемовин з МВФ", – резюмував Железняк.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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