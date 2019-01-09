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МВФ дасть Україні ще два транші: озвучені терміни

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Нова програма кредитування Міжнародного валютного фонду для України передбачає виділення трьох траншів, в тому числі двох – до кінця 2019 року.

Зокрема, в графіку запланованих переглядів виконання умов програми, після яких виконавча рада МВФ приймає рішення про виділення наступного траншу, вказані три дати, повідомляє "Укрінформ".

Перша – 18 грудня 2018 року, коли нова програма stand-by для України була затверджена керівництвом Фонду з рішенням виділити 1,4 млрд доларів як перший транш.

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Виділення другого і третього кредитів за програмою передбачені після завершення переглядів МВФ, запланованих на 15 травня і 15 листопада 2019 року.

Розміри спланованих траншів у загальній сумі складають 2,6 млрд доларів.

Нагадаємо, що 19 жовтня уповноважений персонал Міжнародного валютного фонду й Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA), яка замінить програму розширеного фінансування (EFF), затверджену у березні 2015 року, адже її термін завершується у березні 2019 року.

МВФ дасть Україні ще два транші: озвучені терміни

Як повідомляв OBOZREVATEL, у МВФ заявили про готовність продовжити співпрацю із Україною навіть у разі введення воєнного стану. Представники Фонду зазначили, що вже співпрацювали з низкою країн, на території яких розгорталися конфлікти різної активності.

18 грудня 2018 року МВФ прийняв рішення про нову програму stand-by для України. Схвалене і рішення про виділення у рамках цієї програми першого траншу на 1,4 млрд доларів.

Читайте всі новини по темі "Фінансова допомога Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Фінансова допомога Україні
Місце
Україна
Тег
МВФ
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andrei andrei
andrei andrei
И что, это в перемоги тоже запишут?
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2
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Крым Андрей
Крым Андрей
andrei andrei, а как же.
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1
0
Semenov Igor
Semenov Igor
Были уже траншы... и как экгономика Украины "их отработала"....? Что дальше? Украину украинская элита сделала аграрной страной, закрыв для нее российский рынок. На другие рынки украинских производителей никто не пустит. А для сельского хозяйства много населения не нужно. Только промышленность может удержать такое большое население, которое есть на Украине. Сейчас промышленность уничтожили, население разбегается. 22 декабря 2018 года министр социальной политики Украины Рева заявил что на постоянной основе за границей Украины работает 3,2 млн. украинцев, а еще 7-9 млн. уезжают на заработки время от времени. Еще чуть раньше министр иностранных дел Климкин заявил что страну ежегодно покидает 1 млн. человек. То есть дальше ситуация будет только деградировать. В любом случае следующий президент столкнется с системным кризисом государства, потому что основную проблему этого государства решить невозможно. А основная проблема заключается в том что население избыточно для аграрной страны, а промышленность восстановить невозможно потому что нет рынка сбыта. Кроме того с 2020 года прекращается транзит газа через территорию Украины. Это минус 3 млрд. долларов доходов бюджета. А 3 млрд. долларов это все расходы на армию. Короче это free fall, то есть падение в пропасть. И остановить этот free fall невозможно. Сейчас на Украине осталось 6 млн. людей трудоспособного возраста, которые не являются бюджетниками и военными. Как только они уедут (а это вопрос времени) страна исчезнет. И украинцы не слушают и не вникают в прогнозы и мнения экономистов. Человек, использующий логику, — враг незалэжной державы. Потому что на москальскую логику есть украинская: Андрей Головачев не хочет, чтобы европейская нация стала богатой и счастливой. Вот и портит ей настроение своими гнусными статейками. Его счастье, что экспертов и даже просто умных в нэньке теперь не любят, не слушают и не читают. Надоели они всем со своими черными пророчествами, которые постоянно сбываются.... Вперед, Украина, к новым свершениям. За первое полугодие 2018 года прибыль топ-100 украинских госкомпаний оказалась почти на 41,9% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщило министерство экономического развития и торговли Украины. Компании получили чистую прибыль в 21,5 млрд гривен (около 767 млн долларов), что почти на 15,5 млрд гривен (553 млн долларов) меньше, чем за первое полугодие 2017 года, передает РИА «Новости». Снижение прибыли Нафтогаза составляет около 51% общего финансового результата – прибыль компании снизилась на 60,3% (с 989 млн до 400 млн долларов). Укртрансгаз (100% акций принадлежит Нафтогазу) в первом полугодии 2017 года получил прибыль в 57 млн долларов, а первое полугодие 2018 года завершил с ущербом в 653 млн долларов. Из более чем 3,3 тыс. предприятия госсектора работает около 1,5 тысяч. Сумма активов портфеля 100 крупнейших госпредприятий составляет около 93,3% от общей стоимости всех работающих госпредприятий на Украине. Наиболее прибыльными отраслями для крупных государственных предприятий остаются нефтегазовый сектор и электроэнергетика. Напомним, глава Нафтогаза Андрей Коболев выразил уверенность, что строительство альтернативных газопроводов в обход территории Украины приведет к нулевой прокачке голубого топлива через газотранспортную систему страны, после чего большую часть украинской ГТС можно будет демонтировать.
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Semenov Igor, каждый спражний украинец готов платить за газ по европейским ценам, зато есть безвиз и мотофекальный термос! Сейчас уроки закончатся в школе, придут Руслан Кожедуб и ёбаный руснёй Андрей, заплююз гавном всё свободное место в комментах
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Предлагаю эти дни сделать государственными праздниками
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