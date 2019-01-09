МВФ дасть Україні ще два транші: озвучені терміни

Нова програма кредитування Міжнародного валютного фонду для України передбачає виділення трьох траншів, в тому числі двох – до кінця 2019 року.

Зокрема, в графіку запланованих переглядів виконання умов програми, після яких виконавча рада МВФ приймає рішення про виділення наступного траншу, вказані три дати, повідомляє "Укрінформ".

Перша – 18 грудня 2018 року, коли нова програма stand-by для України була затверджена керівництвом Фонду з рішенням виділити 1,4 млрд доларів як перший транш.

Виділення другого і третього кредитів за програмою передбачені після завершення переглядів МВФ, запланованих на 15 травня і 15 листопада 2019 року.

Розміри спланованих траншів у загальній сумі складають 2,6 млрд доларів.

Нагадаємо, що 19 жовтня уповноважений персонал Міжнародного валютного фонду й Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA), яка замінить програму розширеного фінансування (EFF), затверджену у березні 2015 року, адже її термін завершується у березні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у МВФ заявили про готовність продовжити співпрацю із Україною навіть у разі введення воєнного стану. Представники Фонду зазначили, що вже співпрацювали з низкою країн, на території яких розгорталися конфлікти різної активності.

18 грудня 2018 року МВФ прийняв рішення про нову програму stand-by для України. Схвалене і рішення про виділення у рамках цієї програми першого траншу на 1,4 млрд доларів.