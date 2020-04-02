Пандемія коронавірусу COVID -19 і запроваджений через неї карантин стали причиною безлічі проблем для тих, хто орендує житло в Києві та інших містах України. Багато компаній і підприємства відправили своїх співробітників у неоплачувані відпустки, звільнили частину персоналу або навіть припинили своє існування.

У цій ситуації ті, хто винаймає житло, всерйоз задумалися про те, як відстрочити чи скасувати орендну плату, щоб заощадити кошти на найнеобхідніше.

У коментарі OBOZREVATEL юристи пояснили, як це можна зробити.

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Законних підстав не платити за оренду квартири немає, якщо нею можна продовжувати користуватися на карантині.

Орендодавець має право виселити з квартири мешканця, що своєчасно не оплатив оренду.

Орендодавець зацікавлений в тому, щоб піти назустріч орендарю.

Питання тимчасового призупинення оплати або зменшення вартості оренди може бути вирішене шляхом підписання додаткової угоди між орендарем та орендодавцем.

Орендар повинен враховувати матеріальне становище орендодавця, для якого квартира, що здається, може бути єдиним способом вижити.

"Законних підстав відтермінувати або скасувати орендну плату, на жаль, немає. Верховна Рада ухвалила рішення про державне майно, на яке можуть поширюватися канікули, але це не стосується приватної власності", – сказав OBOZREVATEL адвокат Євген Корнійчук.

Він визнав, що орендар може посилатися на форс-мажор, але власник житла "може просто не погодитися, поміняти ключі, і на цьому все закінчиться", – припустив адвокат.

Він додав, що оскарження договору оренди житла в судовому порядку також малоперспективно. "У більшості цивілізованих країн в подібних ситуаціях людину не можна вигнати з дому, особливо якщо у нього є неповнолітні діти, якщо він тимчасово не працюєтощо. Але в Україні такого немає, і це велике упущення законодавства", – визнав Корнійчук.

"На жаль, ситуація, коли людину викидають на вулицю через несплату орендної плати, можлива. Права орендаря в подібній ситуації у нас фактично не захищені", – сказав він.

Адвокат озвучив пораду "поза юридичною площиною": "власникам житла необхідно розуміти, що треба йти на поступки. Ми всі люди, і невідомо, в яких обставин ми можемо опинитися завтра. А орендарям – намагатися домовлятися заздалегідь про відстрочку, реструктуризацію боргу або щосб іще".

Орендодавець має право викинути боржника на вулицю

"Договір оренди – це цивільно-правові відносини. Є сума оренди. Або плати – або звільняй", - зауважив у коментарі OBOZREVATEL голова першого ОСББ Михайло Кальтагейсер. "Але як людина і як керівник я розумію, що потрібно домовлятися з людьми", – сказав він.

На думку голови, якщо виникла проблема з оплатою оренди за квартиру, повинен розпочатися "логічний процес договору". При цьому він підкреслив, що в умовах, коли "ринок оренди просів", і "швидко знайти нормальних орендарів" досить складно, власник житла також зацікавлений в тому, щоб піти на певні поступки і "не втратити всю суму оренди".

Зокрема, "можна укласти додаткову угоду в зв'язку з непередбаченими обставинами", - припустив Кальтагейсер. Разом з тим він підкреслив: кожна сім'я сама приймає рішення про те, оплачувати оренду в повному обсязі чи "розтягнути оплату і купити поїсти".

Адвокат "Столичної колегії адвокатів" Геннадій Дубов, говорячи OBOZREVATEL про юридичні підстави не платити за оренду квартири в період карантину, вказав на законодавчу "уявну надію".

"На позачерговій сесії Верховної Ради до Перехідних положень Цивільного кодексу додали один пункт: що на час карантину орендар може бути звільнений від орендної плати на підставі пункту 6 статті 762 Цивільного кодексу. Там сказано, що в разі, якщо орендар не може використовувати об'єкт оренди, то орендна плата йому не нараховується".

Таким чином, "законодавець дав уявну надію на те, що на час карантину всі звільняються від орендної плати, але по факту це не так", – підкреслив юрист.

Він пояснив, що ця норма закону працює тільки в тому випадку, якщо немає можливості користуватися орендованим житлом, наприклад, в разі "примусового відселення" заражених. "Але якщо орендар може користуватися квартирою, то він не звільняється від оплати", – зауважив адвокат.

"Є частина 4 тієї ж статті, в якій йдеться про те, що за певних обставин можна клопотати перед орендодавцем про зниження орендної плати. Але ця норма абсолютно безперспективна, оскільки мова йде про добру волю двох сторін. Фактично законодавець пропонує нам особисто домовлятися зі своїм орендодавцем", – констатував Дубов.

Юрист Анна Маляр, кажучи про цю проблему в коментарі OBOZREVATEL, закликала згадати про те, що нерідко орендна плата – єдиний засіб доходу літньої або хворої людини. "Я можу навести два "дачних" приклади. Я говорю про дачі по 6 соток. З двох сторін він нашої дачі знаходяться дачі пенсіонерів, сімейних пар, які залишили свої київські квартири і здають їх, а самі живуть на дачі. Вони не можуть вижити на пенсії. З цих грошей за квартиру вони просто харчуються і купують ліки. Якщо орендарі їм не заплатять, їм просто не буде за що купити собі їжу".

Як писав OBOZREVATEL:

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