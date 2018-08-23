Можуть розірвати відносини: Deutsche Bank пригрозив уряду Росії

Лондонський підрозділ Deutsche Bank надіслав листа уряду Росії, в якому вимагав надати детальну інформацію про клієнта протягом місяця. У разі відмови банк пригрозив розірвати відносини.

З текстом листа, що надійшов до російської влади ще 27 червня, ознайомилося видання "Ведомости". Зазначається, що у Deutsche Bank зажадали оновити клієнтську інформацію в рамках практики Know your customer (KYC, "знай свого клієнта"), але чиновники нібито не розуміють, чого від них хочуть. При цьому місячний термін відповіді на лист вже завершився.

Видання пояснює, що KYC має на увазі процес ідентифікації клієнта та отримання відомостей про нього для запобігання відмиванню та легалізації коштів, а також фінансуванню тероризму.

"Неможливість отримати найсвіжішу інформацію від вашої фірми може вимагати від нас припинити наші ділові відносини", - сказано у листі.

Представник Мінфіну РФ підтвердив виданню отримання листа, але деталі коментувати відмовився. Двоє чиновників фінансово-економічного блоку повідомили, що уряд не став давати відповідь. За їхніми словами, і від Deutsche Bank більше повідомлень з цього приводу теж не надходило.

"Які операції Deutsche Bank проводив або проводить для російського уряду, в листі не сказано, а представники банку і Мінфіну на ці питання не відповіли. Двоє чиновників фінансово-економічного блоку повідомили, що їм про це також не відомо", - сказано у матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 серпня міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант закликав країни Євросоюзу посилити економічні санкції проти Росії.