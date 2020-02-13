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13 лютого • оновлено в 16:23
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"Можу собі дозволити": Дубілет пояснив, як виживає на маленьку зарплату

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Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, який отримує близько 12 тисяч гривень зарплатні, повідомив, що може собі дозволити деякий час не думати про гроші.

"Мені пощастило, тому що раніше я займався бізнесом, йдеться про "Монобанк", і я можу собі дозволити деякий час не думати про гроші", – повідомив він в інтерв’ю "Українському радіо".

Зокрема, Дубілет відмовився від премії і надбавок та отримує лише оклад.

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Міністр Кабінету міністрів наголосив, що його мотивують активно працювати не гроші, а складні й амбітні проєкти.

Дубілет відмовився від премії і надбавок та отримує лише оклад

Дубілет відмовився від премії і надбавок та отримує лише оклад

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міністр економічного розвитку й торгівлі України Тимофій Милованов нещодавно знову поскаржився на зарплати у Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі оклади. За його словами, таксисти заробляють більше, ніж чиновники.

  • Милованов також поскаржився на свою заробітну плату, заявивши, що повинен отримувати від $5 000 до $10 000. Міністр вказав, що зарплати, які зараз існують у Кабміні, "підштовхують до корупції".

  • Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав ініціативу підвищення зарплат членам уряду.

  • У результаті міністерці освіти України Ганні Новосад збільшили зарплату з 30 до 111 тисяч гривень.

  • Керівництво Міністерства культури України виписало собі зарплат і премій за підсумками грудня на суму понад 2 мільйони гривень.

  • Зокрема, рекордні 497,7 тисячі гривень отримав Державний секретар Міністерства культури Ростислав Карандєєв. Водночас перший заступник міністра культури Анатолій Максимчук отримав 405 тисяч гривень, заступниця міністра Ірина Подоляк – майже 395 тисяч гривень.

  • Голова Міністерства культури України Володимир Бородянський пояснив виплату високих зарплат і премій керівництву відомства у грудні тим, що державна служба має пропонувати фахівцям винагороду, не нижчу за середню медіану ринку.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Зарплати в Україні
Особа
Олександр Дубілет
Місце
Україна
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Коментарі
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
По крайней мере не скиглить как большинство "младореформаторов", дорвавшихся до власти и до бюджета.
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
От Дубілету-молодшому я вірю, але поки що тільки йому із усього складу "зеленого" уряду. Тим паче, його батько був багаторічним партнером Бені по ПБ. Да і сам Дубілет-мол. там працював!!!
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