"Можу собі дозволити": Дубілет пояснив, як виживає на маленьку зарплату

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, який отримує близько 12 тисяч гривень зарплатні, повідомив, що може собі дозволити деякий час не думати про гроші.
"Мені пощастило, тому що раніше я займався бізнесом, йдеться про "Монобанк", і я можу собі дозволити деякий час не думати про гроші", – повідомив він в інтерв’ю "Українському радіо".
Зокрема, Дубілет відмовився від премії і надбавок та отримує лише оклад.
Міністр Кабінету міністрів наголосив, що його мотивують активно працювати не гроші, а складні й амбітні проєкти.
Дубілет відмовився від премії і надбавок та отримує лише оклад
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міністр економічного розвитку й торгівлі України Тимофій Милованов нещодавно знову поскаржився на зарплати у Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі оклади. За його словами, таксисти заробляють більше, ніж чиновники.
Милованов також поскаржився на свою заробітну плату, заявивши, що повинен отримувати від $5 000 до $10 000. Міністр вказав, що зарплати, які зараз існують у Кабміні, "підштовхують до корупції".
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав ініціативу підвищення зарплат членам уряду.
У результаті міністерці освіти України Ганні Новосад збільшили зарплату з 30 до 111 тисяч гривень.
Керівництво Міністерства культури України виписало собі зарплат і премій за підсумками грудня на суму понад 2 мільйони гривень.
Зокрема, рекордні 497,7 тисячі гривень отримав Державний секретар Міністерства культури Ростислав Карандєєв. Водночас перший заступник міністра культури Анатолій Максимчук отримав 405 тисяч гривень, заступниця міністра Ірина Подоляк – майже 395 тисяч гривень.
Голова Міністерства культури України Володимир Бородянський пояснив виплату високих зарплат і премій керівництву відомства у грудні тим, що державна служба має пропонувати фахівцям винагороду, не нижчу за середню медіану ринку.
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