"Можу собі дозволити": Дубілет пояснив, як виживає на маленьку зарплату

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, який отримує близько 12 тисяч гривень зарплатні, повідомив, що може собі дозволити деякий час не думати про гроші.

"Мені пощастило, тому що раніше я займався бізнесом, йдеться про "Монобанк", і я можу собі дозволити деякий час не думати про гроші", – повідомив він в інтерв’ю "Українському радіо".

Зокрема, Дубілет відмовився від премії і надбавок та отримує лише оклад.

Міністр Кабінету міністрів наголосив, що його мотивують активно працювати не гроші, а складні й амбітні проєкти.

Дубілет відмовився від премії і надбавок та отримує лише оклад

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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