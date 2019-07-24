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"Можна знайти тисячі!" У Зеленського зробили неоднозначний натяк на нового прем'єра

1.1т Читати матеріал російською

Радник президента України Олег Устенко заявив кількість кандидатів на посаду прем'єр-міністра значно більша, ніж обговорюється у ЗМІ.

Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода". "Я думаю, що пул експертів або потенційних кандидатів, з якими зараз обговорюється це питання президентом Зеленським, він набагато ширший, від того, який зараз обговорюється в українському медіа-просторі", – заявив Устенко.

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Зеленський і Вакарчук

"Можна знайти кілька тисяч українських експертів, які підпадають під цей опис, хто повинен бути прем'єр-міністром. Те, що зараз обговорюється в медіа-просторі українському, це просто нав'язаний порядок денний, який виходить навіть не від ключових експертів з Атлантичної ради", – зазначив Устенко.

Відповідаючи на питання про своє можливе прем'єрство, Устенко зазначив: "Я б сказав, що я не хотів би відповідати на такого плану питання".

Як повідомляв OBOZREVATEL 21 липня Зеленський заявив журналістам, що прем'єр-міністром має бути професійний економіст, який не має відношення до політики.

Також лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков натякнув, що перший номер "Голосу" Святослав Вакарчук не стане новим прем'єр-міністром України.

При цьому у Вакарчука повідомили, що новим прем'єр-міністром в новому уряді може стати екс-заступник глави Національного банку, представник України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован.

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Особи
Олег Устенко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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