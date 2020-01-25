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25 січня • оновлено в 17:33
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"Можна замість вас?" Соколова додзвонилася до глави "Укрпошти" і запитала про величезну зарплату

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Журналіст Яніна Соколова додзвонилася до глави "Укрпошти" Ігоря Смілянського, щоб перевірити інформацію про розмір його зарплати і запитати, чи може вона влаштуватися на його місце (відео – в кінці матеріалу).

Запис розмови показали в одному з випусків "Вечора з Яніною Соколовою". "Ігор, я бачила ваш пост, писали всякі брехуни, що у вас дуже висока зарплата, вища, ніж у Трампа. П****т або дійсно така?", - запитала ведуча у держменеджера.

"Можна замість вас?" Соколова додзвонилася до глави "Укрпошти" і запитала про величезну зарплату

Смілянський зізнався, що його зарплата становить 200 мінімальних окладів. Точний розмір виплати він не назвав, мовляв, повинен заплатити "45% податків". При цьому важливо відзначити, що в Україні податкове навантаження на зарплату становить не 45%, а 41,5%. Більш того, ЄСВ (22% зарплати) стягується не з усієї суми, а тільки з 70,8 тис. грн. Тобто розмір податку буде ще меншим. Відповідно до фінансового плану "Укрпошти", гендиректор повинен отримувати 1,86 млн грн в місяць разом з преміями.

"Можна замість вас?" Соколова додзвонилася до глави "Укрпошти" і запитала про величезну зарплату

"У мене 45% податків. Моя зарплата, звичайно, не така висока. Вона становить 200 мінімальних зарплат. Премії ж залежать від результату роботи. Є KPI. У нас квартальні премії. Залежно від результату будуть прийнято рішення про преміі", - сказав глава "Укрпошти", який сам же зізнався, що під час розмови знаходиться в Нью-Йорку.

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Також менеджер поскаржився на штрафи за порушення фінансової дисципліни. Мовляв, затримали виплату податків і йому довелося платити штраф в 204 тисячі гривень.

Якщо мене звільнять, пообіцяйте ... Я хочу працювати на "Укрпошту" ... Допоможете? Ігор, а можна замість вас? - запитала Соколова у менеджера.

Стільки людей хочууть замість мене. Найсмішніше, що я не тримаюся за місце ...

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший секретар Національної спілки журналістів Ліна Кущ повідомила, що Смілянський буде заробляти в 2020 році майже 1,9 млн гривень в місяць.

Відзначимо, що в 2018 році зарплата Смілянського становила майже 572 тис. Грн щомісяця, в 2019-м – близько 1,4 млн грн.

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Тема
погодинна зарплата
Місце
Україна
Теги
Укрпошта зарплата
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Александрович Валера
Александрович Валера
Дурам не платят столько
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
ты то б.лядь как и гудкова у любого за бабло отсосешь
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bregovich mark
bregovich mark
Не держслужбовець а ДЕРЖИМОРДА!
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