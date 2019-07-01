Може зайняти півроку: в ЄС попередили про підлість "брудної" нафти Росії

Повне очищення польської системи передачі нафти після ситуації з забрудненням російської нафти в трубопроводі "Дружба" може зайняти до півроку.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву прес-служби польської компанії - оператора нафтопроводу PERN. Там підкреслили, що велике значення має те, "як будуть виглядати поставки нафти з Росії в найближчі місяці і які параметри матиме сировина, що потрапляє в країну".

"Повернення до вихідного положення може зайняти до півроку. Все залежить від рівня органічних хлоридів в сировині, що поставляється на НПЗ, який буде для них прийнятним", - вказали в PERN.

Брудна російська нафта Известия

Нафтопровід "Дружба" забезпечує поставки нафти на білоруські НПЗ і її транзит до Європи через Білорусь, Польщу і Україну.

Щорічно PERN перекачує в національну систему близько 50 млн т нафти з Росії, керуючи мережею нафтопроводів протяжністю 2,6 тис. км. Вона здійснює поставки на два НПЗ в Польщі - в Плоцьку ( "Орлен") та Гданську ( "Лотос"), а також на два НПЗ в Німеччині - в місцевостях Шведт і Шпергау.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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