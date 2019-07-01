Може зайняти півроку: в ЄС попередили про підлість "брудної" нафти Росії

Повне очищення польської системи передачі нафти після ситуації з забрудненням російської нафти в трубопроводі "Дружба" може зайняти до півроку.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву прес-служби польської компанії - оператора нафтопроводу PERN. Там підкреслили, що велике значення має те, "як будуть виглядати поставки нафти з Росії в найближчі місяці і які параметри матиме сировина, що потрапляє в країну".
"Повернення до вихідного положення може зайняти до півроку. Все залежить від рівня органічних хлоридів в сировині, що поставляється на НПЗ, який буде для них прийнятним", - вказали в PERN.
Брудна російська нафта
Известия
Нафтопровід "Дружба" забезпечує поставки нафти на білоруські НПЗ і її транзит до Європи через Білорусь, Польщу і Україну.
Щорічно PERN перекачує в національну систему близько 50 млн т нафти з Росії, керуючи мережею нафтопроводів протяжністю 2,6 тис. км. Вона здійснює поставки на два НПЗ в Польщі - в Плоцьку ( "Орлен") та Гданську ( "Лотос"), а також на два НПЗ в Німеччині - в місцевостях Шведт і Шпергау.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
22 квітня стало відомо також, що Білорусь тимчасово обмежила транзит нафти з Росії в інші країни, оскільки вміст у ній домішок перевищив граничні значення. Були припинені поставки світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії.
23 квітня неякісна нафта з Росії з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук вже дійшла до нафтопереробних підприємств ЄС.
25 квітня компанія "Укртранснафта" припинила транзит російської нафти по магістральному нафтопроводу "Дружба".
Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев пояснив, що потрапляння в нафтопровід "Дружба" забрудненої російської нафти обернулося для Росії величезними репутаційними та фінансовими втратами.
20 червня на ділянці трубопроводу "Дружба", який йде з Білорусі до Польщі, було зафіксовано нове забруднення російської нафти.
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