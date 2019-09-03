"Може поталанити!" Новий міністр економіки знайшов лазівку для зниження комунальних тарифів

Новий міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що комунальні тарифи для населення можуть знизитися без адміністративного втручання уряду.
Таке твердження прозвучало в ефірі ICTV. "Зараз кон'юнктура ринку така, що може поталанити. Так воно і буде, що знизяться тарифи. Якщо цього не буде, завтра буде криза, і ми до нього не будемо готові, тоді ми будемо говорити про таргетовану підтримки тих, кому це потрібно. Багаті люди повинні платити справжню ціну, люди, які повинні отримувати підтримку, будуть отримувати підтримку", – сказав міністр.
Тимофій Милованов
LIGA.net
За словами Милованова, для зменшення тарифів потрібно підвищувати енергоефективність – зменшувати попит, нарощувати виробництво і намагатися зробити ринок максимально ефективним.
"Тут усього три інструменти", – сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що за п'ять років економіка України має зрости на 40%, з'явиться мільйон робочих місць і буде відремонтовано 24 тис. кілометрів доріг.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Тарифи ЖКГ і субсидії" на сайті "OBOZREVATEL".