"Може поталанити!" Новий міністр економіки знайшов лазівку для зниження комунальних тарифів

Новий міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що комунальні тарифи для населення можуть знизитися без адміністративного втручання уряду.

Таке твердження прозвучало в ефірі ICTV. "Зараз кон'юнктура ринку така, що може поталанити. Так воно і буде, що знизяться тарифи. Якщо цього не буде, завтра буде криза, і ми до нього не будемо готові, тоді ми будемо говорити про таргетовану підтримки тих, кому це потрібно. Багаті люди повинні платити справжню ціну, люди, які повинні отримувати підтримку, будуть отримувати підтримку", – сказав міністр.

Тимофій Милованов LIGA.net

За словами Милованова, для зменшення тарифів потрібно підвищувати енергоефективність – зменшувати попит, нарощувати виробництво і намагатися зробити ринок максимально ефективним.

"Тут усього три інструменти", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що за п'ять років економіка України має зрости на 40%, з'явиться мільйон робочих місць і буде відремонтовано 24 тис. кілометрів доріг.

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