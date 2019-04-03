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"Може дозволити не кожен": розкрився нюанс про Росію

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Блогер Професор Преображенський заявив, що в Росії не кожен житель зможе дозволити собі справжній хліб.

"Стерлігов зі своїм хлібом за 400 рублів теж корисний. Він нагадує нам, що справжній хліб, а не зроблений із замінників, загусники, підсилювачів і пшениці 4-го сорту, може собі дозволити далеко не кожен росіянин", – пише він у Twitter.

Зокрема, блогер звернув увагу на російського підприємця Германа Стерлігова, який продає "справжній хліб" за ціною близько 1000 рублів (415 гривень).

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У квітні бізнесмен відкрив новий магазин, де будуть представлені товари "для бідних". Так, вартість хліба в цьому маркеті становить близько 440 рублів (166 гривень).

"Може дозволити не кожен": розкрився нюанс про Росію

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії 1 квітня 2019 року соціальні пенсії підвищили на 2% або 182 рубля (75 гривень).

Середній розмір соціальної виплати по старості після підвищення склав 9 266 рублів (3 868 гривень) на місяць. Відповідну індексацію соціальних виплат у Росії висміяли користувачі мережі.

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Макарский Александр
Макарский Александр
Бедные заробитчане
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Пигин Макс
Пигин Макс
Потрясающе! Обоз, жги дальше, если уж взялся за столь благородное дело по отуплению скачущей биомассы!
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