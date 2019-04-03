"Може дозволити не кожен": розкрився нюанс про Росію

Блогер Професор Преображенський заявив, що в Росії не кожен житель зможе дозволити собі справжній хліб.

"Стерлігов зі своїм хлібом за 400 рублів теж корисний. Він нагадує нам, що справжній хліб, а не зроблений із замінників, загусники, підсилювачів і пшениці 4-го сорту, може собі дозволити далеко не кожен росіянин", – пише він у Twitter.

Зокрема, блогер звернув увагу на російського підприємця Германа Стерлігова, який продає "справжній хліб" за ціною близько 1000 рублів (415 гривень).

У квітні бізнесмен відкрив новий магазин, де будуть представлені товари "для бідних". Так, вартість хліба в цьому маркеті становить близько 440 рублів (166 гривень).

Стерлигов со своим хлебом за 400 рублей тоже полезен.

Он напоминает нам, что настоящий хлеб, а не сделанный из заменителей, загустителей, усилителей и пшеницы 4-го сорта, может себе позволить далеко не каждый россиянин. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 2 апреля 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії 1 квітня 2019 року соціальні пенсії підвищили на 2% або 182 рубля (75 гривень).

Середній розмір соціальної виплати по старості після підвищення склав 9 266 рублів (3 868 гривень) на місяць. Відповідну індексацію соціальних виплат у Росії висміяли користувачі мережі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.