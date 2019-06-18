"Може бути вибух": у Росії забили на сполох через різке збідніння

Голова Рахункової палати Російської Федерації Олексій Кудрін заявив, що відчуває занепокоєння через можливість вибуху в суспільстві через падіння рівня життя росіян.

"Звичайно, у мене є занепокоєння, звичайно. В останні роки саме рівень життя наших громадян знижувався. Зараз приблизно 12,5 млн осіб, майже 13 млн осіб, перебувають за межею бідності, 70% наших громадян бідних проживають у сім'ях, в основному це діти", – повідомив Кудрін, передає "Інтерфакс".

За його словами, якщо падіння рівня життя продовжиться, "може бути якийсь вибух".

"Росіяни після падіння "залізної завіси" стали більше знати про те, як живуть більш благополучні країни, тоді як у Радянському союзі ще якось мирилися з цією бідністю, тому що не знали", – додав Кудрін.

Голова Рахункової палати зазначив, що бідність у Росії стала ганьбою.

"У країні з таким рівнем ВВП і ВВП на душу населення, з такими зарплатами – постійно зростаючими зарплатами – мати таку кількість бідних, при чому в основному це сім'ї і в основному це діти, це втрата в тому числі у функціональному розвитку, в харчуванні, в якості життя, здоров'я. Це, загалом, теж є тією проблемою людського нашого капіталу", – резюмував Кудрін.

Голова Рахункової палати зазначив, що бідність в Росії стала ганьбою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

У той же час російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.