"Може бути гірше": в Лівії зробили страшне попередження про нафту

У Лівії через ескалацію військового конфлікту можуть припинити видобуток нафти і газу, що загрожує глобальним зростанням цін на ці продукти по всьому світу.

Глава лівійської Національної нафтової корпорації (National Oil Corporation, NOC) Мустафа Саналла попередив, що після того, як глава нацармії Лівії фельдмаршал Халіфа Хафтар вирішив взяти під свій контроль Тріполі, енергетична сфера країни зіткнулася із найбільш серйозною загрозою з початку громадянської війни, передає РБК.

Міжнародну спільноту в зв'язку з цим він закликав допомогти зупинити протистояння, яке розгортається в країні. "Боюся, що ситуація може бути набагато гіршою, ніж у 2011 році, через кількість сил, які сьогодні беруть участь (у конфлікті)", — зазначив глава корпорації.

За його словами, якщо проблема не буде вирішена "дуже швидко", він побоюється, що це вплине на діяльність компанії. Якщо протистояння не припиниться, "незабаром ми не зможемо добувати нафту або газ", підкреслив Саналла, зазначивши, що втрата таких поставок із Лівії спричинить підвищення цін на нафту в світі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 12 квітня, світові ціни на нафту після незначного здешевлення знову продовжили зростання.

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