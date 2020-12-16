МОЗ запропонував нараховувати зарплату лікарям за аналогією з прокурорами

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запропонував нараховувати лікарям зарплату за аналогією з працівниками прокуратури, оскільки Верховна Рада не стала подвоювати витрати на медицину.

"Пропозиції щодо фінансування охорони здоров'я не були враховані. Тому сфера залишається без мінімально необхідного забезпечення", – повідомив Степанов на брифінгу в середу, 16 грудня. Зокрема, парламент проголосував за фінансування на рівні 159 млрд гривень, а МОЗ вимагав збільшити показник до 296 млрд.

Він додав, що у цій ситуації необхідно забезпечити медиків підвищеними зарплатами, інакше всі роз'їдуться. У зв'язку з цим відомство підготувало законопроєкт, де прив'язується зарплата медиків до прожиткового мінімуму.

Міністр також пообіцяв найближчим часом розповісти, що буде входити до тарифу медичних послуг, які профінансує держава.

Як повідомляв OBOZREVATEL, очільник МОЗ Максим Степанов відмовився підтримати законопроєкт щодо бюджету. З документа викреслили підвищення зарплат лікарям, тому чиновник виступив проти.

15 грудня 289 голосами фракцій "Слуга народу", "За майбутнє" і "Батьківщина" ухвалили бюджет країни на 2021 рік. Під тиском міжнародних кредиторів бюджет на пенсії й зарплати вирішили урізати, водночас витрати на медицину, як того просило профільне відомство, не підвищили.

Про те, чого чекати від бюджету України на 2021 рік, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.