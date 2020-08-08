МОЗ зажадало посилення карантину в Україні, а Зеленський дав термінове доручення Шмигалю

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вимагатиме посилити обмежувальні заходи в Україні через новий антирекорд із захворюванню на COVID-19.

Про це він сказав на брифінгу у суботу, 8 серпня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

В Україні за останню добу від коронавірусу померли 27 людей. Такж встановлено новий антирекорд з кількості виявлених хворих – 1489 людей.

"Ми бачимо дуже суттєве погіршення ситуації. Я буду звертатися до своїх колег, які відповідають за обмежувальні заходи. Це не якась легковажна річ. Як міністр охорони здоров'я я буду звертатися до посилення контролю за всіма правилами, які встановлено в нашій країні. За всіма обмежувальними заходами", – сказав Степанов.

Зеленський наказав перевірити лікарні

У Офісі президента України 8 серпня повідомили, що голова держави дав доручення прем’єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно провести комплексну оцінку готовності лікарень для надання допомоги хворим та забезпечити заклади всім необхідним обладнанням.

Зеленський наказав уряду забезпечити медиків засобами захисту в повному обсязі та посилити контроль за дотриманням карантинних заходів. Також Кабмін має переглянути режим роботи КППВ на тимчасово окуповану територію Криму.

"Україна вміє мобілізуватися, якщо треба. Саме час уряду мобілізувати сили для уникнення другої хвилі коронавірусної інфекції, яка може мати страшні наслідки не лише для економіки, а й для нашого людського капіталу", – сказав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 8 серпня, в Україні офіційно підтверджено 70 750 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 489 – виявлено за минулу добу, що стало четвертим поспіль антирекордом щодо добового приросту.