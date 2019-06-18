"Моя позиція чітка": Зеленський розповів, як буде повертати Донбас і Крим

Президент України Володимир Зеленський буде повертати анексований Крим і окупований Донбас за допомогою посилення санкцій проти Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню BILD. Зокрема, його запитали, як він розцінює позицію окремих країн ЄС про ослаблення санкцій проти РФ.

Зеленський зазначив, що перш за все необхідно нагадати причину введення санкцій тим особам, які виступають за зняття санкцій.

"Моя позиція чітка і проста. Санкції є єдиним важелем для звільнення окупованої території, відновлення нашої територіальної цілісності і суверенітету, і повернення наших людей", - підкреслив президент.

Володимир Зеленський

Також, на переконання глави держави, санкції виступають дипломатичним інструментом з метою отримання результату, зокрема, режиму припинення вогню.

"Якщо цей інструмент не працює, тоді механізм повинен бути розширений", - сказав Зеленський.

Він додав, що його мета - повернути мир в Україну, використовуючи дипломатичні засоби, а не популістські.

"Дозвольте мені знову підкреслити, що ні суверенітет, ні територія, ні доля українського народу не стануть переговорною монетою в будь-якій мирній угоді", - заявив український лідер. Крім того, президент вважає, що "санкції можна посилити, якщо їхній вплив не є задовільним".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що сподівається на продовження санкцій проти Росії до повернення всіх окупованих українських територій. В кінці травня він закликав США посилити санкції проти Росії.

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