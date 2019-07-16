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Москва раптово зупинила "Північний потік": що трапилося

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Обидві нитки морського газопроводу "Північний потік" зупинені на два тижні (до ранку 30 липня) для планового технічного обслуговування.

Про це свідчать дані газотранспортних компаній OPAL Gastransport і NEL Gastransport, передає "Интерфакс".

Регулярне річне техобслуговування газопроводу проводиться уже всьоме від початку його експлуатації, зазначає проектна компанія Nord Stream AG. Своєчасні перевірки і ремонт дозволять продовжити термін його служби до 50 років і довше.

Графік робіт був заздалегідь узгоджений з партнерами Nord Stream AG як на стороні постачальника, так і споживачів, і врахований у заявках на транспортування газу європейським партнерам через "Північний потік".

Новини
"Заарештувати!" В Україні знайшли спосіб відібрати "Північний потік-2" у Росії

За добу "Північний потік" прокачує до 170 млн кубометрів газу.

Північний потік

Північний потік

На момент зупинки одних газопроводів зростає обсяг прокачування іншими маршрутами, що може призвести до зростання поставок через Україну. Також можливе скорочення закачування газу у підземні сховища і відбір газу з ПСГ.

Зупинки газопроводів і видобувних промислів на ремонт здатні надати підтримку цінам на газ на спотовому ринку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" опинився під загрозою зриву. Данія відмовила російському "Газпрому" в альтернативному маршруті і зажадала екологічної експертизи для того, щоб ухвалити рішення: чи відмовляти у будівництві, чи ні.

Поки говорити про зрив "Північного потоку-2" не варто, однак уже зрозуміло, що закінчити будівництво у плановані терміни не вдасться. Також доведеться витратити більше грошей, ніж планували росіяни спершу.

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Росія
Теги
Північний потік - 2 Росія газопровод
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Гибсон Мэл
Гибсон Мэл
Покамест? Это что за слово?
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Да нет же,ребята.Это не мы отбитые а вы.Чтобы убрать мусор это вы,следуя совету Геракла,затопили целую область.Борясь с комарами-сожгли целый край.Увеличивая добычу песка: слили Волгу.Засрали Байкал и изТАЙГИ делаете ПУСТЫНЮ.Жаль.На одной Земле живем.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Костюченко Григорий, кугут вонючий, а какое отношение это имеет к обсуждаемой теме - "внезапно-плановой" паузе на СП-2? :-)))
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Москва внезапно остановила "Северный поток" для планового техобслуживания) Долбоящеры обозные
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