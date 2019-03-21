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"Моська гавкає на слона": в Криму різко розкритикували новий удар України по Росії

1.4тЧитати матеріал російською

"Віце-спікер" нелегітимного парламенту окупованого Криму Юхим Фікс вважає, що нові санкції України проти Російської Федерації не варті того, щоб звертати на них увагу.

"Нам від їхніх санкцій ні холодно, ні жарко. Є хороша байка Крилова "Слон і Моська". Ось і ці санкції викликають лише сміх, немов моська гавкає на слона", – заявив Фікс, передають "РИА Новости".

За його словами, поки Брюссель і Київ накладають санкції на Москву, в Криму будується міст через Керченську протоку, запущені в експлуатацію дві потужні ТЕС і в цілому йде колосальний розвиток інфраструктури півострова.

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"Вони нам санкції, а Крим усе більше стає затребуваний у закордонних делегацій і туристів. Чим більше цих санкцій, тим краще розвивається кримська економіка", – підсумував Фікс.

"Моська гавкає на слона": в Криму різко розкритикували новий удар України по Росії

ТВ Центр

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 березня президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти осіб, причетних до російської агресії у Криму і на Донбасі.

З ініціативи Кабінету міністрів, Служби безпеки України та Національного банку, нині санкції введені щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

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Теми
анексія КримуСанкції проти Росії
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Щевьев Андрей
Щевьев Андрей
Это реальность, санкции против россии, а деградирует украина. Может не тех выбрали, не то делаете, не правильно мыслите. Реальность- факт.
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